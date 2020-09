Twitter lanza "Tweets Citados": ya es más fácil saber qué se está diciendo sobre un cierto tweet

Si eres usuario de Twitter, quizás te hayas dado cuenta que la plataforma ha rebautizado una de las funcionalidades más utilizadas: retwittear con comentario (quote tweet).

Esta funcionalidad se lanzó en 2015, y ahora ha ganado más protagonismo, ya que la red social ha añadido una opción que permite ver los "tweets citados" de una publicación en concreto.

Three things—



1. "Retweets with comments" is changing to "Quote Tweets"



2. Quote Tweets will appear right next to Retweets



3. The mask goes over your nose pic.twitter.com/x00YTZSAFs — Twitter (@Twitter) August 31, 2020

Llega el botón de "Tweets Citados"

El botón de "Tweets citados" aparece junto al contador de retweets y de me gustas, así que será mucho más fácil y cómodo acceder a esta información (anteriormente había que entrar en 'Retweets' y luego hacer click en 'Retweets con comentarios'.

La compañía ha estado experimentando maneras de cambiar esta funcionalidad y finalmente han apostado por el diseño que presentan hoy de manera oficial. Aseguran que, de esta manera, se "añade más a la conversación".

Tweets about a Tweet add more to the conversation, so we’ve made them even easier to find.



Retweets with comments are now called Quote Tweets and they've joined the Tweet detail view. Tap into a Tweet, then tap "Quote Tweets" to see them all in one place. pic.twitter.com/kMqea6AC80 — Twitter Support (@TwitterSupport) August 31, 2020

Aunque hoy lo presentan oficialmente, muchos usuarios la descubrieron la semana pasada, y ahora está disponible tanto en las aplicaciones móviles (Android y iOS) como en la versión web.

Ya disponible en Android, iOS y en la versión web

Puede parecer un cambio menor, pero la verdad es que nos ahorrará clicks innecesarios y ayudará a encontrar más fácilmente lo que se está diciendo alrededor de un tema o de ciertos tweets.

Twitter ha estado agregando pequeños cambios últimamente, y los Tweets Citados se suman a la funcionalidad lanzada a principios del mes pasado que nos permite determinar qué público tendrá la capacidad de responder a nuestros tweets.