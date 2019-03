Twitter prueba una opción que te permite ocultar las respuestas a tus tweets

Twitter sigue buscando maneras de añadir o mejorar funcionalidades que permitan a los usuarios tener mejores conversaciones. Hace unos días conocíamos que estaban pensando en añadir una opción para "aclarar" tweets, y ahora llega el turno de la moderación de respuestas.

Gracias a la investigadora de seguridad Jane Manchun Wong (quien nos ha revelado nuevas funcionalidades en otras ocasiones) conocemos que Twitter está probando una herramienta de "moderación de respuestas".

Twitter is testing replies moderation. It lets you to hide replies under your tweets, while providing an option to show the hidden replies pic.twitter.com/dE19w4TLtp — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 28 de febrero de 2019

Preocupación en algunos usuarios

Tal y como muestra en el tweet superior, gracias a esta nueva funcionalidad Twitter nos permitiría ocultar las respuestas de cada tweet y se incluiría una opción para mostrar las respuestas a otros usuarios.

Como suele ocurrir cada vez que hay un gran cambio en una red social, los usuarios no han tardado en expresarse a favor y en contra de este cambio. Una usuaria se queja de que esta herramienta podría ayudar a que haya una mayor desinformación:

That's why Twitter will also let people to view the replies what the politician has hidden. Creating a new opportunity for people to call them out — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 28 de febrero de 2019

Tal y como podemos comprobar, la investigadora le responde recordándole que Twitter permitirá ver las respuestas que ese (supuesto) político ha ocultado. Esta respuesta tampoco ha contentado a otra usuaria, que cree que la mayoría de la gente se olvidarán de hacer click en ese botón.

That doesn't sound like moderation, it sounds like mark sensitive. If it works that way that's ok but still I wonder how many people click the show sensitive now, how many fact checks will be silenced by user lazyness — Circuit Swan / was Amazonv (@CircuitSwan) 28 de febrero de 2019

Michelle Yasmeen Haq, responsable de producto en la compañía, viendo todo el revuelo que se estaba generando, decidió crear un hilo en el que explica por qué están probando esta nueva funcionalidad.

1/8 Thanks to Jane and @MattNavarra for starting the conversation about the this feature we are developing! We wanted to provide a little more context on it. https://t.co/Ws2rJfa8sl — Michelle Yasmeen Haq (@thechelleshock) 28 de febrero de 2019

Michelle asegura que "han observado cómo algunos usuarios intentan mantener una conversación de manera saludable bloqueando, silenciando o reportando, pero estas herramientas no siempre solucionan el problema".

"Bloquear y silenciar sólo cambian la experiencia a la persona bloqueada, y la opción de reportar sólo funciona cuando el contenido viola nuestras políticas".

Michelle cree que Twitter puede "equilibrar la experiencia entre la persona que publicó el tweet y la audiencia". Eso quiere decir que ocultando las respuestas puedes dar a entender a tu audiencia que la conversación se ha vuelto un tanto tóxica o ha cambiado por completo de rumbo.

Hay que recordar que es una funcionalidad que se encuentra en fase de prueba, así que todavía no sabemos si llegará oficialmente a todos los usuarios. Queda claro que es una especie de navaja de doble filo, ya que puede ser muy útil y saludable en muchas ocasiones, pero al mismo tiempo podría ayudar a desinformar o a silenciar a la comunidad en muchas otras.