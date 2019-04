Twitter reduce el número de cuentas que puedes seguir cada día para intentar reducir el spam y los bots

Twitter lleva meses anunciando e implementando cambios en su plataforma, y afirman que están buscando maneras de fomentar "conversaciones más saludables".

La plataforma sabe que tiene un problema con el spam, y es por eso que han anunciado una medida con la que esperan reducir el número de bots y cuentas de spam que pululan por la red social.

Mediante un tweet, publicado por @TwitterSafety, la compañía anuncia que a partir de ahora reducirán el número de cuentas que se pueden seguir cada día. Hasta ahora el límite estaba en 1.000 cuentas, y a partir de ahora se bajará a 400.

Follow, unfollow, follow, unfollow. Who does that? Spammers. So we’re changing the number of accounts you can follow each day from 1,000 to 400. Don’t worry, you’ll be just fine. — Twitter Safety (@TwitterSafety) 8 de abril de 2019

Un portavoz de la compañía ha afirmado que "siguen centrados en detener el spam y el abuso en Twitter", manteniendo su "compromiso por construir un servicio más saludable".

"Encontramos que tener una alta tasa de seguimientos diarios contribuía al "seguimiento intermitente".

Menos "seguimiento intermitente"

Tal y como podemos leer en el centro de ayuda de Twitter, el "seguimiento intermitente" se refiera al acto de "seguir y luego dejar de seguir un gran número de cuentas en un intento de aumentar el propio número de seguidores".

Eso quiere decir que muchos usuarios/bots se dedican a seguir a miles de personas para que les llegue la notificación e inmediatamente las dejan de seguir. De esta manera, consiguen llamar la atención de otros perfiles y aumentar su número de seguidores.

You should've made the new limit 403. That way any attempts after you could just be like... sorry... 404. — Josh (@neversitdull) 8 de abril de 2019

Limitando a 400, Twitter conseguirá reducir el impacto de este tipo de prácticas. Un usuario contestó al tweet de @TwitterSafety bromeando con la idea de que deberían haber puesto el límite a 403 cuentas. Así, al intentar seguir una más recibirían el clásico "error 404".