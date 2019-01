Estos son los cambios que comenzará a probar Twitter para fomentar "conversaciones más saludables"

A finales del año pasado Twitter anunció una serie de cambios para "mejorar la salud de la conversación" en la plataforma, y parece que ha llegado el momento de abrir estas nuevas funcionalidades al público.

La red social ha confirmado a Engadget que en las próximas semanas lanzarán una beta pública en la que participarán miles de usuarios. Cualquier usuario podrá solicitar acceso a esta prueba, aunque solo un pequeño porcentaje va a conseguir entrar.

Estados, respuestas a hilos y "rompedores de hielo"

Uno de los principales cambios que Twitter propone es mostrar un indicador que nos avisa cuando otro usuario está conectado en estos momentos (al igual que sucede en plataformas como Facebook).

De esta manera, Twitter buscaría potenciar una comunicación más directa a través del servicio, e incluso se rumorea que podrían incluir una opción para establecer un "estado" (al igual que en WhatsApp o Slack).

Hace unos meses también oímos hablar de una nueva funcionalidad que podría llegar a Twitter, llamada "ice breakers" (rompedores de hielo). Si un usuario desea fomentar la conversación sobre un determinado tema puede fijar un tweet "rompehielos" en su perfil, para que así el resto de usuarios sepan de qué quiere hablar en ese momento.

Por último, en esta beta pública se podrá probar otra funcionalidad que también conocimos el año pasado. Muchos usuarios no saben que pueden responder a tweets individuales dentro de un mismo hilo (en vez de al propio hilo), así que Twitter propone una manera de diferenciar respuestas del hilo original:

hey Twitter. we've been playing with some rough features to make it feel more conversational here. presence and reply threading. still early and iterating on these ideas. thoughts? pic.twitter.com/3U3NvpHWPy — sara haider @ CES (@pandemona) 31 de agosto de 2018

Desconocemos cuándo llegarán estas funcionalidades a todos los usuarios y si realmente acabarán implementando todas las que hemos visto. Suponemos que dependerá de la buena o mala aceptación en la beta pública.

Adiós PNG

Además, la red social anunció hace unas horas que las imágenes en formato PNG tienen las horas contadas. En las próximas semanas implementarán una funcionalidad que convertirá automáticamente cualquier imagen PNG a JPG.

"A lo largo de los años hemos realizado mejoras en nuestro canal de imágenes, avanzando hacia tiempos de carga más rápidos, a la vez que mejoramos la calidad dentro de unos límites razonables. A partir del 11 de febrero, vamos a ampliar este esfuerzo para apoyar mejor a los usuarios a nivel mundial con la forma en que manejamos las imágenes subidas, centrándonos en la forma en que manejamos las imágenes PNG".

Como vemos, Twitter quiere agilizar los tiempos de carga (recordamos que los archivos PNG tienen un formato de compresión sin pérdida de información) y apostar por un formato más conocido (JPG) y más compatible.