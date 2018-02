Twitter suspende la cuenta de un usuario por afirmar que el Islam fomenta la violencia contra los gays

Hace unos años, parecía que imperaba el "todo vale" en las redes sociales. Poco a poco, vemos como cada vez hay que meditar más lo que se publica, ya que podría ofender a algunos usuarios y podríamos acabar metiéndonos en problemas.

El tuitero Bou (@elsacodelcoco) lo ha comprobado en primera persona, tras haber afirmado que el Islam fomenta la violencia contra las personas homosexuales. Twitter llegó a suspenderle la cuenta, y tuvo que eliminar el tuit para poder despedirse de la red social.

Todo comenzó por un tuit sobre BlaBlaCar

El pasado ocho de febrero, Bou publicaba un tuit quejándose de una medida anunciada por BlaBlaCar, ofreciendo a sus usuarias femeninas la posibilidad de viajar solo con mujeres. Él respondió pidiendo que crearan una opción de "solo españoles" para aquellos que "prefieran no compartir coche con inmigrantes". Obviamente, se trataba de un comentario irónico.

Hola, @blablacar_es. Habéis valorado crear una opción "solo españoles" para los clientes y clientas que por seguridad prefieran no compartir coche con inmigrantes? pic.twitter.com/50eSgIYOq5 — Bou (@elsacodelcoco) 8 de febrero de 2018

Bou declara que, tras este comentario, un grupo de usuarios se dedicaron a "buscar tuits reportables" hasta que encontraron una discusión con @SenyorRequena en el que afirmaba que el Islam "fomenta activamente la violencia contra los gays".

Como vemos, el tuit fue publicado el 14 de junio de 2016. Tras todos los reportes, Twitter decidió suspenderle la cuenta, pidiéndole que eliminara este contenido si quería seguir utilizándola.

No quería borrar el tuit, pero @TwitterEspana me exigía hacerlo para poder escribir. Y he creído que os merecíais al menos una despedida y una explicación.



Así que espero que nos leamos por algún otro foro o red social. Pasadlo bien, y cuidado con lo que escribís. Hasta más ver. — Bou (@elsacodelcoco) 16 de febrero de 2018

El usuario con el que discutió tampoco entiende la decisión de Twitter

Bou accedió a eliminar los tuits, afirmando que sus seguidores se "merecían una despedida y una explicación". Declara que "si este es el baremo de Twitter para decidir qué es incitación al odio" no quiere seguir utilizando la red social.

No sé si @TwitterEspana ha llegado a leer mi apelación, ya que solo me han dedicado un mensaje automático en el que no respondían a ninguno de los puntos. Solo me han confirmado que el mensaje (el mismo que habéis visto más arriba) incita al odio y fomenta la violencia. pic.twitter.com/wPkJ2360Wh — Bou (@elsacodelcoco) 16 de febrero de 2018

Con otro tuit se quejaba de que nadie de Twitter había leido su apelación, ya que sólo recibió un mensaje automático en el que no se respondía a ninguno de los puntos que él mencionaba.

Este caso ha vuelto a generar más polémica, y muchos usuarios se han posicionado de su parte, criticando a la red social por calificar sus declaraciones como mensajes que "incitan al odio".

Decir la verdad no es incitar al odio o acaso no cuelgan de las grúas a los homosexuales ??? — sergio roberto (@robertoso88) 18 de febrero de 2018

Pues no dice nada más que la verdad y no veo ni insultos ni falta de respeto a quien sea. — Mad Dog Spirit (@MadDogSpirit) 16 de febrero de 2018

El que está revisando el caso debe comer hummus todos los días, además de pasar parte del día de rodillas. 🤦‍♂️ — Strelock (@lonesurvivor07) 16 de febrero de 2018

Irónicamente, el otro usuario protagonista de la discusión inicial (@SenyorRequena) afirma que la conversación que tuvo con él fue "muy civilizada" y que "no entiende que lo hayan reportado por eso".

Siento que fuera justo por la discusión que mantuvo conmigo; muy civilizada, por cierto. No entiendo que lo hayan reportado por eso. — Requeniràptor (@SenyorRequena) 16 de febrero de 2018

Lo que podemos sacar en limpio es que hay que tener mucho cuidado con lo que se publica en las redes sociales, sobre todo cuando se trata de temas sensibles. Lo más preocupante quizás no sea tener o no tener la razón, sino que Twitter no haya revisado su caso y le ofreciera una respuesta personalizada.

Los que llevan años en las redes sociales, quizás deberían revisar qué tipo de cosas publicaron en el pasado. Si en algún momento futuro consiguieran algo de repercusión (por otro tema distinto), esas publicaciones pasadas podrían regresar y meterlos en problemas.

