WeChat niega almacenar conversaciones de usuarios tras ser señalada: "No vemos tu WeChat todos los días"

El multimillonario Li Shufu, presidente de Geely, la empresa china que compró el fabricante de automóviles Volvo, fue citado ayer en medios de comunicación del país asegurando que el presidente de Tencent, Ma Huateng, "debe estar mirando todos nuestros WeChats todos los días". Una afirmación que la aplicación de mensajería ha negado categóricamente.

WeChat no almacena el historial de chat de ningún usuario. Eso solo se almacena en los teléfonos móviles, ordenadores y otros terminales de los usuarios. WeChat no utilizará ningún contenido de los chats de los usuarios para el análisis de 'big data'. Debido al modelo técnico de WeChat que no almacena o analiza chats de usuarios, el rumor de que estamos viendo tu WeChat todos los días es un puro malentendido.

Amenazas contra la privacidad

Como recuerdan en Reuters, quien ha recogido el comunicado del servicio de mensajería, WeChat está obligada a censurar los mensajes públicos considerados ilegales por las autoridades del país en manos del Partido Comunista de China, el partido político que gobierna la República Popular China, como también lo están todas las plataformas sociales que operan dentro de las fronteras chinas.

Por ello, desde septiembre, la política de privacidad de la aplicación perteneciente a Tencent indica que puede necesitar retener y divulgar la información de los usuarios "en respuesta a una solicitud de una autoridad gubernamental, agencia de aplicación de la ley u organismo similar". Confirmando que puede compartir los datos de sus usuarios con el Gobierno chino.

Amnistía Internacional valoró negativamente la privacidad de los mensajes enviados en WeChat con una puntuación de 0 sobre 100

En este sentido, Amnistía Internacional dijo de WeChat en un informe sobre privacidad de 2016 que "no solo no cumplió adecuadamente con ninguno de los criterios [de privacidad], sino que fue la única compañía que no ha declarado públicamente que no otorgará solicitudes gubernamentales para acceder a mensajes cifrados mediante la construcción de una 'puerta trasera'". Recibió, además, 0 sobre 100 en cifrado de las comunicaciones.

En septiembre, además, las autoridades chinas multaron a Tencent junto a Baidu y Weibo "por no censurar correctamente el contenido en línea", según informa BBC, pidiéndoles además que aumenten sus métodos de monitorización de contenido.

En Genbeta | China bloquea WhatsApp siguiendo con su censura: controlando la información y allanando el camino a WeChat y QQ