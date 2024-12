A esta abogada lograron estafarle 70.000 euros suplantando al BBVA. Parece imposible, pero tiene un plan para recuperarlos

Helena Gimeno es una abogada de Barcelona que recientemente vio desaparecer 70.000 euros de sus cuentas bancarias tras caer víctima de una trama de suplantación de identidad en la que los delincuentes se habían hecho pasar por empleados del BBVA.

Todo comenzó el pasado 12 de noviembre, cuando Gimeno se disponía a realizar varias transferencias desde su cuenta en el BBVA. En ese momento, recibió un SMS aparentemente destinado a verificar dichas las operaciones.

Pero, aunque parecía legítimo, el SMS incluía un enlace fraudulento que, al ser clicado, bloqueó la pantalla de su dispositivo, lo que la convenció de abortar el proceso de transferencia.

El engaño

Preocupada por lo sucedido, la abogada contactó con su gestor en el BBVA, quien le aseguró que no había problemas con sus cuentas. Sin embargo, poco después recibió una llamada con un número con prefijo de Madrid que ella misma verificó en internet: la búsqueda mostraba que el número correspondía a las oficinas centrales del banco, lo que le dio confianza para responder.

En esta llamada, los estafadores, que exhibieron conocimientos sobre los datos personales de Gimeno, le instruyeron para realizar diversas tareas (como desinstalar las aplicaciones oficiales del propio banco en su dispositivo), lo que se tradujo en el acceso a sus cuentas (no sólo del BBVA, también de CaixaBank) por parte de los estafadores, y en la subsiguiente sustracción de 70.000 euros.

Uno de los aspectos más impactantes del caso es lo bien que se lo trabajaron los ciberdelincuentes: utilizaron un número que, tras una búsqueda en Google, aparecía relacionado con el BBVA (presumiblemente, haciendo uso de técnicas e spoofing telefónico)...

...pero los estafadores no sólo tenían acceso a su número telefónico, sino también a datos como su nombre y DNI, lo que confirió apariencia de legitimidad al engaño... y lo que ahora refuerza las sospechas de Gimeno sobre una posible filtración de información sensible desde la entidad bancaria.

La reacción de la abogada

La abogada señala que, según su contrato con el BBVA, es responsabilidad del banco alertar al cliente de movimientos sospechosos o fraudulentos. Por ello, ha iniciado un proceso de reclamación formal y, de no obtener una respuesta favorable, está dispuesta a llevar el caso ante los tribunales.

Gimeno basa su reclamación en la Ley de Servicios de Pago de 2018, que protege a los clientes que reportan transferencias no autorizadas, obligando a las entidades bancarias a devolver el dinero sustraído.

No obstante, el BBVA ha rechazado inicialmente la queja presentada en su oficina, argumentando verbalmente que no existió negligencia por parte del banco. Actualmente, la reclamación está en manos del Servicio de Atención al Cliente del BBVA, cuyo fallo podría prolongarse hasta un año.

En paralelo, Gimeno planea demandar también ante la Agencia Española de Protección de Datos, alegando una posible filtración de su información personal en el banco. Mientras tanto, la única compensación ofrecida por el BBVA ha sido la devolución de 75 euros... en concepto de comisiones cobradas durante las transacciones fraudulentas.

"Mucha gente no sabe cómo reclamar"

La abogada afirma que no sólo busca recuperar su dinero, sino también alzar la voz para que otras víctimas no queden en silencio. Según sus declaraciones, muchas personas no denuncian por vergüenza o desconocimiento, dejando que los delincuentes actúen impunemente.

"Tengo las herramientas porque soy abogada, pero mucha gente no sabe cómo reclamar", comenta Gimeno, quien insta a las víctimas de fraudes similares a emprender acciones legales contra los bancos.

Además, critica el estigma que suele recaer sobre los afectados por estafas de este tipo. "No se debe culpabilizar a los clientes; bastante tienen con el daño causado", asegura. Según ella, iniciar la vía judicial de manera simultánea a la reclamación administrativa puede ser una estrategia más efectiva para obtener la devolución del dinero perdido.

El BBVA, por su parte, ha declarado que sigue investigando el caso para determinar las circunstancias del fraude y evaluar si existió negligencia por parte de la clienta. Además, ha recordado la importancia de que las víctimas denuncien estos delitos ante la policía para facilitar el proceso de recuperación de fondos.

