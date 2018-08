Cómo un niño de 11 años ha burlado la seguridad de la web del estado de Florida… en menos de diez minutos

Emmett Brewer. Así es como se llama el jovencísimo aficionado que ha logrado burlar la seguridad de la web del estado de Florida para modificar los resultados de unas votaciones, dentro de un concurso de hacking en el evento DEFCON 26. Y Emmett ha logrado el hito en menos de diez minutos.

En dicho evento se convocó el concurso 'DEFCON Voting Machine Hacking Village' en el que unos 50 de entre 8 y 16 años niños tenían que "colarse" en réplicas de webs gubernamentales, para poder modifcar sus datos. Los concursantes consiguieron modificar los resultados de las votaciones e incluso el nombre de los partidos y sus candidatos.

Here’s the DefCon Voting Machine Hacking Village roundup of discoveries for the day! Day 1 / Part 1 pic.twitter.com/ovQs7uX7jK