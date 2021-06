Europol acaba con DoubleVPN, una VPN usada para ataques 'ransomware': "La edad de oro de las VPN criminales ha terminado"

Las autoridades policiales y judiciales de Europa, Estados Unidos y Canadá han incautado los dominios web y la infraestructura de servidores de DoubleVPN, una servicio de red privada virtual que proporcionaba ocultación a ciberdelincuentes dedicados a ataques de tipo ransomware. "La edad de oro de las VPN criminales ha terminado", anunciaba Europol.

Según el el órgano encargado de facilitar las operaciones de lucha contra la delincuencia en el seno de la Unión Europea, DoubleVPN se anunciaba frecuentemente en foros clandestinos de ciberdelincuencia, "tanto rusos como anglófonos", como una forma de enmascarar la ubicación y la identidad a la hora de llevar a cabo ataques ransomware y de phishing.

DoubleVPN se ofertaba como una red privada virtual con la que llevar a cabo ataques de tipo 'ransomware' y 'phishing' con un "alto nivel de anonimato"

"El servicio afirmaba proporcionar un alto nivel de anonimato ofreciendo conexiones VPN simples, dobles, triples e incluso cuádruples a sus clientes", explican en un comunicado. Su plan de red privada virtual especializada en ciberdelincuencia costaba solamente 22 euros.

Incautados servidores en todo el mundo

Europol y Eurojust junto con autoridades de Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Suecia, Italia, Bulgaria y Suiza han participado en esta operación dirigida por la policía nacional holandesa y que lleva preparándose desde el último trimestre del pasado año.

Se han incautado servidores en todo el mundo, según explican los responsables del desmantelamiento del servicio, que no cuantifican de cuántos se trata o dónde se localizaban, y se han tomado los dominios mostrando en ellos una página de bienvenida de las fuerzas policiales participantes en la que se informa de la incautación de las URL.

DoubleVPN habría estado guardando registros de tráfico e información personal de los usuarios del servicio y esos datos estarían en manos de las autoridades

Aunque no se ha informado de la realización de registros o la práctica de detenciones, sí se sabe que investigación sobre los datos de los clientes de esta red continúa. Porque, según ha trascendido, DoubleVPN habría estado guardando registros de tráfico e información personal de los usuarios del servicio y esos datos estarían en manos de las autoridades. El servicio, no obstante, aseguraba no guardaba registros ni estadísticas.