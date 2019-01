Hasta un millón de dólares puedes cobrar si consigues un exploit en apps como WhatsApp o iMessage

Los hackers que se dedican a encontrar vulnerabilidades en aplicaciones y servicios populares ahora tienen más incentivo que nunca para vender sus hallazgos a empresas como Zerodium en lugar de las tecnológicas responsables del producto vulnerable.

Esta compañía se dedica a comprar y vender exploits y zero days, y para 2019 han decidido elevar significativamente sus recompensas, pagando hasta 2 millones de dólares por un jailbreak remoto de iOS y hasta 1 millón por hackear WhastApp o iMessage.

Zerodium es una startup que compra herramientas de hacking y las vende a gobiernos alrededor del mundo. Son empresas como estas a las que las autoridades tienen que pagar un buen dinero si quieren herramientas para interceptar las comunicaciones de criminales o terroristas.

Announcement: We are increasing our bounties for almost every product.

We're now paying $2,000,000 for remote iOS jailbreaks, $1,000,000 for WhatsApp/iMessage/SMS/MMS RCEs, and $500,000 for Chrome RCEs.

