Se acaba el chollo de comprar en Temu y Shein desde España: la UE planea aplicar una tasa por cada paquete

La Unión Europea quiere que todos los paquetes procedentes de comercios de China que entren a través de sus fronteras paguen varios euros en concepto de aranceles. La gran mayoría de Shein y Temu. En la actualidad, la gran mayoría de estos paquetes no abona ninguna tasa al no superar los 150 euros de valor, algo que le cuesta a la UE unos 1.500 millones de euros anuales. Ahora, la Comisión Europea quiere poner fin a esta situación, según un borrador enviado desde Bruselas a los colegisladores, adelantado por el Financial Times.

Esta propuesta no es nueva: hace unos meses ya comenzó a circular la idea de eliminar la exención para los paquetes de menos de 150 euros de cara a 2028, con el objetivo de recuperar los ingresos que ahora mismo se están perdiendo.

Shein y Temu se enfrentan a un arancel de dos euros por paquete

El propio comisario de Comercio de la UE, Maros Šefčovič, ha confirmado esta intención en una comparecencia ante el Parlamento Europeo. Ha recalcado que el volumen de paquetes que llegan desde China no ha dejado de crecer en los últimos años, lo que hace necesaria una reforma aduanera en profundidad.

Una de las medidas que se plantean es aplicar una tarifa fija de dos euros por cada paquete que entre en la Unión Europea. Esto supondría un aumento significativo en la recaudación comunitaria y permitiría reducir la aportación directa de los Estados miembros al presupuesto de la UE. Sin embargo, esta tasa podría acabar repercutiendo en el consumidor final, ya que muchas plataformas de comercio electrónico podrían trasladar el coste al precio del producto.

La seguridad es otro de los argumentos clave esgrimidos por el comisario. Šefčovič ha explicado que “los 4.600 millones de paquetes registrados el último año suponen un desafío totalmente nuevo en términos de control, seguridad y garantía de cumplimiento de las normativas de los productos que entran en la Unión Europea”.

Aunque la medida no va dirigida expresamente contra ninguna empresa, es evidente que afectará especialmente a plataformas como Shein o Temu, que han crecido de forma exponencial enviando pequeños paquetes directamente desde China al consumidor europeo.

Estados Unidos ya ha implementado medidas similares. Recientemente, eliminó la exención de aranceles para paquetes de menos de 800 dólares, obligando a que todos los envíos paguen tasas al entrar en el país. Una tendencia que, poco a poco, podría replicarse también en Europa.

Imágenes | appshunter.io Markus Spiske

Vía | El País

