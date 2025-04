Amazon quiso hacer su propio Temu lanzando una tienda con precios ridículos. Los aranceles de Trump se lo están complicando

La inminente entrada en vigor de los aranceles impuestos por Donald Trump está obligando a Amazon a modificar su estrategia comercial, especialmente en lo que respecta a Amazon Haul, su plataforma destinada a competir con tiendas online chinas de bajo coste como Temu y Shein.

Según informa el medio The Information, la oferta de Amazon Haul comenzará a incluir productos de marcas reconocidas como Adidas, Levi's o Gap, enviados desde almacenes estadounidenses. Este cambio representa una transformación completa del concepto original de Haul, que prometía artículos sin marca extremadamente económicos procedentes directamente de fabricantes chinos.

Amazon da un giro radical a su tienda 'low cost'

El atractivo inicial de la plataforma consistía en ofrecer a los compradores la posibilidad de adquirir ropa, accesorios y artículos para el hogar por menos de 20 dólares, a cambio de esperar una o dos semanas para recibir sus paquetes desde China.

Esta premisa fundamental ha quedado totalmente descartada. Tal y como cuenta el medio The Verge, al navegar por Haul actualmente, se puede observar una nueva sección denominada "Brand Faves" (Favoritos de marca) que presenta productos de empresas ampliamente conocidas por los consumidores estadounidenses, como Under Armour, The Children's Place y Vera Bradley.

La tienda de Amazon Haul aún no está disponible en España

El límite de 20 dólares parece haber desaparecido también. El medio apunta que en pocos segundos de navegación se pueden encontrar neceseres de maquillaje por 20,99 dólares, mallas por 27,20 dólares y vestidos por 34,82 dólares. Muchos de estos productos se ofrecen al mismo precio tanto en Haul como en la plataforma clásica de Amazon, lo que plantea la duda de por qué un comprador optaría por adquirirlos a través de Haul.

Según el medio, este cambio en el funcionamiento de Haul estaría vinculado a los aranceles impuestos por Trump, que gravarán todas las importaciones que entren en Estados Unidos. Las plataformas como Haul son particularmente vulnerables porque sus precios ultrabajos dependen de políticas comerciales favorables en las que la mayoría de los compradores nunca piensan.

Concretamente, Haul (al igual que Shein, Temu, AliExpress y dropshipping en general) se beneficiaba de una exención conocida como "regla de minimis", que permite la entrada libre de impuestos a Estados Unidos de paquetes valorados en menos de 800 dólares. Esta exención ha sido ampliamente utilizada (1.400 millones de paquetes se acogieron a ella en 2024), pero Trump planea eliminarla a partir del 2 de mayo, lo que implicaría que los compradores de Amazon Haul tendrían que hacerse cargo de los aranceles de los que antes estaban exentos.

La decisión de Amazon de abastecer su sección Haul con inventario ya disponible en Estados Unidos evita temporalmente estos nuevos aranceles. No obstante, la mayoría de los productos listados en Haul siguen siendo similares a los de Temu y, a partir del próximo mes, los compradores serán responsables de pagar los aranceles correspondientes si el plan de Trump se implementa según lo anunciado.

Al cumplimentar los pedidos de Haul utilizando existencias que ya se encuentran en almacenes estadounidenses, Amazon está ganando algo de tiempo. Sin embargo, en pocas semanas, las compras de artículos baratos probablemente dejarán de ser tan asequibles como hasta ahora.

