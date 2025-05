Lleva cinco años haciendo 'vacaciones silenciosas' y ha contado su truco para que no le pillen. Esta es su experiencia

Hace unos días, me comentaba mi primo, el cual teletrabaja al igual que todos sus compañeros, que varios meses antes estaba haciendo cola para ver un monumento en Atenas y se encontró allí a un colega de su empresa que... no estaba de vacaciones en ese momento. Decidieron firmar un pacto de silencio, al fin y al cabo lo que pasó puede que no sea algo inusual.

Hoy vamos a ver la historia de un hombre que usa cómodamente una VPN para poder viajar mientras combina dos trabajos como profesor y sin que sus empleadores se enteren de nada. Entre sus condiciones laborales, se refleja debe estar en el campus universitario donde ejerce como profesor, pero dice que sus jefes no verifican que esté allí y usa la tecnología para esconderse de cara a ellos y conocer el mundo, mientras imparte clases por Zoom.

En 2020, el Gobierno de Dubái lo invitó a una conferencia, con todo pagado. Aceptó, pero no le contó nada a su universidad de este viaje de cinco días. Le gustó la experiencia, por lo que no ha parado de viajar.

Hace un año se hizo viral el término de las vacaciones silenciosas por ser una tendencia creciente entre la gente joven. De acuerdo con un estudio de 2024, los millennials y la generación Z a menudo no toman sus vacaciones anuales por temor a parecer vagos de cara a sus jefes, pero buscan otras formas de disfrutar de su descanso y sus viajes. Un informe de Harris Poll, desveló que el 28% de los trabajadores se ha tomado tiempo libre sin solicitarlo formalmente a su empresa.

La tecnología es el mejor aliado para sus vacaciones silenciosas

El hombre se ha recorrido varios países desde 2020 mientras trabaja: Portugal, Londres, Barcelona, ​​Sídney, Ibiza, Vosta de Marfil, Colombia e incluso pasó tres semanas en la Antártida.

Ha confesado a Business Insider que usa una VPN que muestra su ubicación en San Francisco: "Uso Google Fi como proveedor de telefonía móvil porque me ofrece conexión wifi y hasta 50 GB de datos en todo el mundo. Puedo conectarme fácilmente dondequiera que vaya".

Casi lo pillan en dos ocasiones

En Genbeta ya hemos compartido historias de personas que viajan mientras teletrabajan y que lo ocultan. A colación de esto, un chico griego, desarrollador de software que conocí recientemente y que, con su mujer viaja el mundo, teletrabajando ambos, está en una situación similar. Sus empleadores creen que vive en un lugar fijo y eso le hace tener que trabajar por las noches cuando está viajando por países de América.

Me contó entre risas que, en varias ocasiones, en Costa Rica, estando él en reuniones con sus jefes, llegó el amanecer, momento en que hay animales que pueden hacer más ruido que de costumbre. Un día, muchos pájaros se situaron en su ventana, mientras piaban. Tuvo que silenciarse en la videollamada con una excusa cualquiera para encontrar un lugar más discreto.

En la historia de Business Insider, cuenta el profesor que hubo dos ocasiones en las que pensó que lo podrían descubrir: "Tuve que pedirle a un colega que me cubriera una clase a la que no pude asistir", porque le pidieron ir presencial. "En otra ocasión tuve que dar clases desde un armario para que nadie supiera dónde estaba" porque el contexto podía delatar que estaba fuera de su país y hasta de su huso horario.

