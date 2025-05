Microsoft lleva 30 años queriendo tener “Windows en todas partes”. Y no lo han logrado: a Apple y Google les ha ido mejor en eso mismo

La ambición de Microsoft de convertir a Windows en el corazón de todos los dispositivos imaginables no es nueva. En los años 90, el propio Bill Gates defendía con fuerza la visión de "Windows Everywhere" —Windows en todas partes—. Su objetivo era claro: que el sistema operativo de Microsoft no se limitara a los ordenadores personales, sino que estuviera presente en televisores, móviles, tablets y cualquier dispositivo tecnológico.

En su carta anual de 1997, Gates hablaba de conceptos como el "Connected PC and the Connected TV", apostando por fusionar la inteligencia del ordenador con las capacidades de vídeo del televisor. Para ello, Microsoft invirtió en iniciativas como WebTV o incluso en operadores como Comcast. Querían introducir Windows en la electrónica de consumo, dotando a las televisiones de navegación web o correo electrónico. Pero nada salió como esperaban.

Un vistazo a… 'Sgroogled.com': cuando MICROSOFT lanzaba anuncios ANTI-GOOGLE

Una larga lista de tropiezos de Microsoft

Más de 30 años después, aquella visión no solo no se ha cumplido, sino que ha quedado enterrada bajo una larga lista de errores estratégicos. Uno de los casos más recordados es el de Windows Mobile y posteriormente Windows Phone. Microsoft intentó entrar de lleno en la carrera de los smartphones con dispositivos como los Lumia y una apuesta visualmente arriesgada como la interfaz Metro UI. Pero nunca logró captar el interés de los usuarios.

En 2014, compraron el negocio de móviles de Nokia por 7.600 millones de dólares. Apenas cinco años después, en diciembre de 2019, Windows 10 Mobile dejó de recibir actualizaciones y Microsoft recomendaba a sus usuarios migrar a iOS o Android. La falta de aplicaciones, el escaso apoyo de desarrolladores y la presión de los competidores sellaron su destino.

El propio Bill Gates reconoció que este fue “el mayor error” de su carrera, al haber dejado escapar la oportunidad de crear la alternativa a iOS. Según sus propias palabras:

En el mundo del software, particularmente para las plataformas, estos son mercados ganadores. Entonces, el mayor error es cualquier mala administración en la que me involucré que causó que Microsoft no fuera lo que es Android. Es decir, Android es la plataforma telefónica estándar que no es de Apple. Eso fue algo natural para que Microsoft ganara.

Pero ese no fue el único revés. Windows CE, creado para entrar en el mundo de los tablets y hacer frente al iPad. La incursión de Microsoft en las tablets también fue tardía. Aunque la gama Surface ha conseguido posicionarse en el mercado, durante años llegaron tarde frente al iPad, que consolidó una imagen de marca casi imposible de igualar.

Lo mismo ocurrió con su apuesta por los televisores conectados, los wearables o incluso la realidad aumentada con HoloLens en su primera etapa, cuando iban dirigidas al consumidor final. Todos esos proyectos tuvieron poco recorrido o directamente pasaron desapercibidos.

Apple y Google eclipsaron su visión

Mientras Microsoft intentaba imponer Windows como el sistema operativo universal, Apple y Google apostaron por ecosistemas diversificados, centrados en experiencias de usuario y servicios interconectados.

Apple no se limitó a iOS. Consolidó un ecosistema robusto con macOS, iPadOS, tvOS y watchOS. Además, potenció sus servicios —como iCloud, Apple Music o Apple TV+— hasta convertirlos en una fuente de ingresos clave que retroalimenta al resto de su hardware.

Google, por su parte, convirtió Android en el sistema operativo móvil más utilizado del mundo, presente en miles de dispositivos de diferentes fabricantes. Pero también cimentó su dominio con servicios esenciales como el buscador, Gmail, Chrome, YouTube, Google Maps o Google Docs. Incluso llegó al escritorio con los Chromebook, afianzando su presencia también fuera del móvil.

Windows sigue reinando en el escritorio… y poco más

Hoy por hoy, Windows sigue siendo el sistema operativo líder en ordenadores de sobremesa y portátiles. Pero esa visión de “Windows en todas partes” que Gates defendía con entusiasmo a finales del siglo pasado se ha desvanecido. Ni domina los móviles, ni las televisiones, ni los dispositivos inteligentes del hogar, ni la nube de consumo.

En una era en la que los servicios importan más que los sistemas operativos, Microsoft ha quedado relegado a ser el rey del PC... mientras el resto del mundo digital ha seguido avanzando con otros actores al mando.

Imágenes | Windows

En Genbeta | Independientemente del PC que tengas, esta simple opción de Windows puede mejorar tu experiencia