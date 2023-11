Si te llaman, respondes y no te dicen nada (excepto, quizá, un 'goodbye'), eso es una 'robollamada'. Y así puedes evitarlas

En los últimos tiempos, cada vez más usuarios de telefonía experimentan una clase desconcertante de llamada: un número desconocido les contacta, y tras unos segundos de silencio, una voz en inglés pronuncia la palabra "goodbye" ('Adiós') antes de colgar.

Esta extraña práctica es lo que se conoce como "robollamadas", que no se trata sino de una nueva forma de spam telefónico en una época en que ya no deberíamos estar preocupándonos de ésta ni de ninguna otra clase de llamadas comerciales no deseadas.

Ya saben, por aquello de que recientemente quedaron prohibidas por la nueva Ley General de Telecomunicaciones.

Por aclararnos, ¿qué son las 'robollamadas'?

Las 'robollamadas' son una estrategia utilizada por algunas operadoras y empresas de 'call centers' para promocionar sus productos y ofertas. Estas llamadas son realizadas por bots automatizados que marcan números de teléfono al azar a partir de listas de contactos. Cuando un usuario responde, la llamada puede seguir dos caminos diferentes.

En primer lugar, si hay operadores disponibles, la llamada se conecta con un agente de ventas humano que intentará convencer al usuario de adquirir un producto o servicio. Sin embargo, es común que, al responder, se experimente un periodo de silencio debido a la falta de agentes disponibles en ese momento.

De modo que, en algunos casos, tras el breve silencio, la llamada se finaliza con la palabra 'goodbye', en inglés, sin ofrecernos ningún producto o servicio. Esto puede desconcertar a los receptores, ya que no queda claro el propósito de la llamada ni por qué se cierra de esa manera.

Así que… ¿por qué se realizan esa clase de 'robollamadas'?

Aunque no está claro el motivo por el que han optado por la palabra 'Goodbye' —y no por algo más castizo— como forma de despedida, sí sabemos por qué a las empresas les sigue saliendo rentable realizar estas llamadas aparentemente carentes de sentido: les permite establecer que la línea no sólo está operativa, sino también receptiva (hay alguien dispuesto a responder al otro lado).

Esta información permite a los operadores ajustar sus estrategias de llamadas, identificar los mejores momentos para realizarlas y mantener actualizada su base de datos de contactos.

Aunque las 'robollamadas' pueden ser molestas, no implican 'per se' un intento de estafa telefónica ni un riesgo financiero.

Aunque, eso sí, para curarnos en salud, recomendamos no responder a las llamadas de origen desconocido diciendo eso tan típico de "¿Sí?"… porque eso sí puede suponer un regalo para los estafadores.

¿Cómo evitar recibir más 'robollamadas'?

Si deseas protegerte de las 'robollamadas' y evitar recibir llamadas publicitarias no deseadas, puedes seguir algunas recomendaciones:

Inscríbete en la Lista Robinson: La Lista Robinson es un servicio que te permite dejar de recibir comunicaciones comerciales no deseadas, incluyendo llamadas telefónicas. Esta es una opción efectiva para reducir la cantidad de 'robollamadas' que recibes. Bloquea números desconocidos: Puedes bloquear manualmente los números que no reconozcas en tu teléfono. Esta medida te ayudará a evitar futuras llamadas de esos números específicos. Utiliza aplicaciones anti-spam: Existen aplicaciones disponibles que están diseñadas para identificar y bloquear llamadas no deseadas, incluyendo las 'robollamadas'. Denuncia: Si consideras que estás siendo víctima de llamadas publicitarias no deseadas que infringen las regulaciones de protección de datos, puedes denunciarlas por usar tus datos personales. Revocar el consentimiento: Si identificas la empresa detrás de las llamadas y resulta que sí diste en su momento tu consentimiento para recibirlas, puedes modificar tus preferencias en tu contrato con la empresa o contactar directamente con ellos para solicitar que dejen de llamarte.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

