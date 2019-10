Vuelven a detener a un 'hacker' vinculado a la #OpCatalonia al anunciar una nueva campaña de ciberataques

Un hacker de 21 años, detenido el año pasado por su vinculación con la campaña de ciberataques iniciada tras el referéndum de independencia de Cataluña de 2017, ha sido detenido nuevamente por su posible implicación en una nueva campaña de ciberataques bautizada como #OpCatalonia2019.

Según ha comunicado él mismo a través de su perfil de Twitter, la detención se ha producido durante la mañana de este jueves y esta vez ha sido efectuada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía y no de la Guardia Civil. "Pues así fue, esta mañana vino la @policia a mi casa, me acusan esta vez de amenazas contra el Estado por el vídeo de la #OpCatalonia2019", ha tuiteado.

""Hay la posibilidad de que antes de la sentencia [del procés] me vuelvan a detener, pero eso no haría sino mas grande la #OpCatalonia2019"

Xelj, como es conocido, sospechaba que podían volverlo a detener. "Hay la posibilidad de que antes de la sentencia [del procés] me vuelvan a detener, pero eso no haría sino mas grande la #OpCatalonia2019 además de cagarla y no encontrar nada, no soy tonto...", publicaba el 11 de octubre, aunque finalmente el arresto y posterior puesta en libertad se ha producido tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo sobre el juicio a los líderes del proceso independentista catalán.

Presunto delito de daños informáticos

Mensaje de #Anonymous para el estado español y el mundo.



Mañana se iniciará oficialmente la #OpCatalonia2019.



We are anonymous. We are one. pic.twitter.com/5K5s7ty1O2 — Xelj 🏴Ⓐ (@YourAnonXelj) 13 de octubre de 2019

La Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía sospecha que ha podido cometer, presuntamente, un delito de daños informáticos, se acuerdo con la documentación que el propio hacker ha hecho pública en Twitter.

La sospecha se fundamenta, dice el escrito, "en el seguimiento que se realizó por lo agentes de la policía a raíz de la difusión a través de la red social Twitter de un vídeo en el que se amenaza al Estado español con la realización de ciberataques en relación a la campaña #OpCatalunya2019 de Anonymous".

La Policía Nacional basa sus sospechas, según documentos publicados por el detenido, en la publicación de un vídeo y un mensaje en el que se amenazaba al Estado con ciberataques.

El segundo detonante de la detención es la inclusión, en la propia publicación del vídeo en su perfil @YourAnonXelj, del mensaje "Mañana se iniciará oficialmente la #OpCatalonia2019". El escrito asegura que el citado día, 14 de octubre, tal y como se había especificado, "se produjeron ataques informáticos a diferentes entidades españolas, públicas y privadas". Estos ataques, no obstante, han tenido un impacto limitado.

Este hacker tarraconense de 21 años está acusado de un delito de daño informático y otro de revelación de secretos por los hechos que se desarrollaron a partir del 1-O y en el contexto de las elecciones catalanas del 21-D. "Por el delito de año informático podrían pedirme de dos a cinco años de prisión, y por revelación de secretos entre dos y 6 años años. Podrían llegar a condenarme a 11 años de prisión", contaba en una reciente entrevista de Kaos en la red.