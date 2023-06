Esto es todo lo que le pedimos a Apple para el nuevo macOS 14 que presentarán en la WWDC

Faltan pocas horas para que Apple abra su Apple Park para que los próximos sistemas operativos de la manzana vean la luz. Nos referimos a iOS 17 e iPadOS 17 para iPhone y iPad respectivamente, watchOS 10 para Apple Watch, tvOS 17 para Apple TV y macOS 14 para Mac, además de alguna que otra sorpresa en forma de hardware (suena con fuerza las gafas Apple Reallity Pro). Más allá de los rumores que llevamos escuchando desde hace meses, aquí va nuestra lista de deseos para macOS 14 que nos gustaría ver hecha realidad el próximo lunes 5 de junio.

La isla dinámica del iPhone 14 Pro

Una de las características que más dio qué hablar de los iPhone 14 Pro y Pro Max es la isla dinámica, una función que incluso algunos fabricantes de Android han replicado ya. Vaya por delante a título personal creo que está infrautilizada y que en próximas generaciones de teléfonos de Apple veremos más utilidad, pero lo veo como una evolución lógica y unificadora que quedaría genial con aquellos modelos con Touch Bar en cuanto a personalización y agilidad.

¿Qué mejor forma de sacar más partido a la isla dinámica que introducir una burbuja flotante en la zona superior del Mac? Me encantaría disponer de esa pequeña ventanita en la que ver notificaciones de cosas que me interesa, como por ejemplo los resultados de la liga, algo así como un picture-in-picture pero con datos personalizados.

El potencial es máximo en un dispositivo tan versátil: notificaciones, invocación de Siri, abrir un mensaje sin necesidad de abrir la aplicación, informar de la reproducción de música, llamadas...de hecho, le veo hasta más sentido que en iPhone.

Widgets, al escritorio (e interactivos)

Apple se deshizo del Dashboard con MacOS Catalina, lo que permitía a usuarios y usuarias agregar los widgets en su escritorio, relegándolos a una sección deslizable a la derecha de la pantalla del centro de notificaciones. La razón de ser de los widgets resulta especialmente útil en un ordenador, donde hay espacio más que suficiente en la pantalla para integrarlos.

Hace falta dotar de más protagonismo y personalización a los widgets respecto a su papel actual. Apple ha integrado widgets en la pantalla de inicio en las últimas versiones de iPhone y iPad, por lo que lo suyo sería que hiciera lo propio con macOS 14. Además, sería interesante que permitiera jugar con su tamaño, movilidad (¿por qué no intercambiarlos con los de tu iPad con iPadOS?) e incluso que cambien en función de días y horas al estilo del fondo de pantalla dinámico.

Sincronización de notificaciones

Uno de los puntos fuertes del ecosistema Apple es su sincronización y entendimiento entre dispositivos: poder copiar algo en iOS y pegarlo en macOS, comenzar una nota en el iPhone y terminarla en el iPad me resulta utilísimo en el ámbito profesional. Continuity es ya genial, sigue habiendo camino por recorrer, por ejemplo en materia de comunicación.

Me explico: normalmente cuando estoy trabajando con mi Mac, tengo el iPhone relativamente cerca, pero en silencio y no a la vista. Tener la posibilidad de que las notificaciones de mi teléfono llegasen a mi ordenador en tiempo real, previa configuración para eliminar las superfluas y quedarme con las importantes simplificaría y agilizaría mi flujo de trabajo.

A día de hoy, si alguien me envía un mensaje en una app ajena como WhatsApp, o tengo la versión web abierta para descubrirlo, o tengo que volver al teléfono para verla y ya elegir por dónde quiero responder. Si me llegase al ordenador directamente, podría tomar la decisión y responder desde macOS ignorando mi teléfono. Este es un ejemplo con el teléfono al lado, pero si te lo has dejado en otra habitación, por ejemplo cargándose, todavía peor.

Alarmas sincronizadas

Con macOS Ventura, llegó por fin la aplicación del reloj a las Mac y ahora sería genial que le diera una vuelta de tuerca más para implementar la sincronización con las alarmas de otros dispositivos.

Me explico: ahora puedes configurar diferentes alarmas en diferentes dispositivos, pero no puedes configurar una alarma en el iPhone para verla y editarla con el Mac (o viceversa) para indicarle en qué dispositivos debe sonar.

Modo fiesta

Permitidme que insista con que Apple siga fortaleciendo la sincronización porque para mí, junto con el diseño y los atajos, es lo mejor de su ecosistema. Una de las razones de empezar inocentemente con un dispositivo de la manzana y picar el anzuelo para terminar con el ecosistema completo es ese flujo de trabajo unificado.

El año pasado Apple sorprendió con la función de Continuity que permite usar la cámara del iPhone como webcam y la verdad, no la he usado nunca. Pero hay otra cosa que a la que sí que sacaría partido: el modo fiesta.

O lo que es lo mismo, una función que le permitiría reproducir el mismo sonido en todos los altavoces de tus dispositivos de forma sincronizada (obviamente, pudiendo elegir). Así, podría poner una canción en Spotify en mi ordenador, colocar el iPad al otro lado de la habitación y tener algo así como sonido estéreo. Lo de los HomePod, pero con cualquier altavoz integrado.

Un Safari vitaminado con inteligencia artificial

Hasta ahora hemos mencionado características que hemos visto en algún momento dentro de la propia Apple o evoluciones lógicas dentro de sus SO, pero también es importante no mirar solo a uno mismo y sí echar un ojo a lo que sucede alrededor. Y fuera, la inteligencia artificial es una fiesta.

ChatGPT el abandonado de una gran revolución tecnológica que acaba de presentarse y que parece no tener techo y Microsoft (competencia de tú a tú con Apple en sistemas de escritorio con su mainstream Windows) se ha llevado el gato al agua con el nuevo Bing Chat con ChatGPT y los efectos de la IA ya se han hecho notar: ya supera los 100 millones de usuarios al día. Si Microsoft ha conseguido ganar terreno a Google Chrome, Apple no puede dormirse en los laureles.

Es vox populi que Apple trabaja en un gran proyecto relacionado con la Inteligencia Artificial y que en Cupertino llegar primeros nunca ha sido lo más importante, sino hacerlo con acierto en el momento adecuado. Dicho esto, a Siri (pero esto da para otro post) y a Safari les hace falta integrar una IA generativa que mejore sus prestaciones. ¿Veremos los primeros brotes verdes con macOS 14?

El "Copilot" de Apple

Microsoft está siendo el primero de la clase a la hora de mostrar todo lo que la inteligencia artificial puede hacer con el software de escritorio y es mucho. Todo gracias a un botón integrado en el lateral que actúa como acceso directo a la inteligencia artificial.

¿Qué le permite hacer? Agilizar y automatizar tareas comunes en el día a día en un entorno de escritorio: resumir una página web, responder a un correo electrónico, proponer fórmulas para hojas de cálculo, convertir un prompt en una presentación, todo ello integrado y funcional en su suite ofimática bajo el nombre de Copilot.

Explicado esto, si Apple sorprende con un Safari vitaminado con inteligencia artificial y este proyecto está lo suficientemente depurado y avanzado, el homólogo de Copilot debería llegar a Pages, Numbers, Keynote. Habida cuenta que Microsoft solo lo ha presentado y todavía no hay fecha para que sea pública y que los de Mountain View están marcando la hoja de ruta del sector en cuanto a IA, sería poco probable verlo como una función oficial en macOS 14, pero quien sabe: quizás Apple lo lleve más adelantado y sí que pueda enseñar la patita en forma de adelanto.

Portada | Montaje con foto de análisis MacBook Pro de Xataka

