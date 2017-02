Más apps universales, compatibilidades con Android y Project Neon: Microsoft mima a sus desarrolladores

Microsoft ha celebrado su Windows Developer Day. Se trata de un evento en el que los de Redmond se han centrado en cuidar de su comunidad de desarrolladores presentando nuevas herramientas, pero que también nos ha servido al resto de usuarios de hacernos una idea de en qué dirección está caminando el desarrollo continuo de Windows 10

La gran protagonista del evento ha sido la Universal Windows Platform (UWP), la plataforma de aplicaciones universales convergentes entre varios tipos de dispositivos con Windows 10, y a las que podemos acceder a través de la tienda de aplicaciones de Android. Pero también se ha presentado un nuevo proyecto para acercar el desarrollo de las aplicaciones propias a las de Android, y se han dado nuevas pistas sobre las próximas grandes actualizaciones del sistema operativo.

En el horizonte está Windows 10 Cloud, una versión del sistema operativo que sólo podrá funcionar con las aplicaciones instalables desde la tienda de Windows 10. Por eso no es de extrañar que Microsoft quiera darle un empuje a estas aplicaciones, ya que sin ellas su nuevo proyecto para crear equipos más baratos cojearía.

"Creemos que podemos trabajar más rápido y de forma más inteligente para ofrecerle la mejor plataforma a los desarrolladores si trabajamos con la comunidad", ha dicho Kevin Gallo, Vicepresidente Corporativo de Windows Developer. Por eso, Microsoft ha liberado toda la documentación de desarrollo de sus herramientas. Están disponibles en docs.microsoft.com, y abiertas para el feedback de la comunidad para que los desarrolladores puedan comentar y contribuir.

De la misma manera, Microsoft también ha abierto su UWP backlog, se trata de un portal que da acceso al sistema de reporte de bugs como al historial de desarrollo en el que cualquiera podrá ver en qué están trabajando los desarrolladores. Con esta herramienta, la comunidad podrán saber qué está por venir, sugerir nuevas características y ayudar a priorizar y reportar bugs.

Con esta democratización y apertura de sus plataformas de aplicaciones universales, Microsoft espera darle un nuevo e importante impulso. Para demostrar lo que se puede hacer con ella, durante el evento han mostrado aplicaciones como Evernote, Photoscape X Pro y KODI, asegurando que son sólo tres de las más de 330 que ya están disponibles.

Microsoft también ha anunciado el nuevo programa Azure Intellectual Property Advantage para proteger la propiedad intelectual de los desarrolladores que trabajen con Azure, el nuevo Cortana Skills Kit para que conectar sus aplicaciones a al asistente de Microsoft, y el nuevo Rome SDK for Android, que quiere hacer más fácil la sincronización de datos entre las mismas aplicaciones en diferentes sistemas operativos.

Con esta última función Microsoft espera poder acercar las experiencias entre las aplicaciones para Android y las de Windows, además, esperan que mediante esta SDK los usuarios puedan acabar controlando las aplicaciones de Windows desde un dispositivo Android, aunque sobre esta característica sólo han dicho que debería llegar "próximamente".

UWP on Xbox! Catch up on #WindowsDevDay: https://t.co/dX2np9g3uY pic.twitter.com/b3JVwAJuRq