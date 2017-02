Windows 10 Cloud se filtra por completo, así es la respuesta de Microsoft a Chrome OS

Hace una semana escuchábamos hablar por primera vez sobre Windows 10 Cloud, lo que parecía ser un nuevo sabor de Windows 10 pensado para la nube. Y con el paso de los días hemos ido sabiendo nuevos datos, como que querrá competir contra Chrome OS o que estaría limitado a las aplicaciones universales para ser más ligero.

Pero los acontecimientos se han acelerado, y este fin de semana un usuario de Twitter ha filtrado la ISO de una de las versiones beta de Windows 10 Cloud, y algunos medios como Neowin lo han probado para descubrir que realmente aún no hay mucho que decir sobre él que no se supiera ya, pero por lo menos sirve para descartar algunas de las teorías que se habían especulado.

No, Windows 10 Cloud no será una versión de Windows accesible desde cualquier navegador a cambio de una suscripción como Office 365. Era algo a lo que ya apuntaban las últimas filtraciones, y que hoy podemos confirmar tras haber salido la ISO a la luz. Como se esperaba, se trata de una especie de versión de Windows RT perteneciente a la familia de Windows 10 hecha para tratar de competir con Chrome OS, aunque será actualizable a las versiones completas del sistema operativo.

La jugada va a ser interesante. Microsoft asegura que le está yendo cada vez mejor en las gamas más altas, y este movimiento parece enfocado a conquistar ahora las gamas más bajas de dispositivos, esos pequeños portátiles de 200 a 300 euros en los que Google se está haciendo cada vez más fuerte con Chrome OS.

¿Cómo es Windows 10 Cloud?

En este vídeo publicado por Neowin vemos que estéticamente las diferencias de Cloud con las versiones completas de Windows 10 son mínimas. La interfaz es la misma, el menú de inicio es el mismo y el navegador funciona igual en modo escritorio que en pantalla completa. Por lo tanto parece confirmado que es un sabor más de la familia Windows 10.

La primera pregunta a la que se puede responder es si el sistema es exclusivo para las aplicaciones universales de Windows o puede funcionar con cualquiera de las apps que se descargan en la Windows Store. Y aquí nos damos cuenta de que todavía no está del todo maduro, ya que nos da una de cal y otra de arena.

Las aplicaciones de escritorio migradas a la Windows Store todavía no funcionan, pero sí lo hacen las apps de Windows 8. Esto parece querer decir que, aunque el sistema de ejecución no está del todo pulido, podremos utilizar todas las aplicaciones de la tienda nativa de apps sin que tengan que ser universales. Una buena noticia al tener un ecosistema más amplio, pero que sigue siendo mala al ver que este parece aún insuficiente para competir con las aplicaciones de Android en Chrome OS.

Por todo lo demás, resulta curioso que al ser un sistema hecho para la nube no venga con OneDrive integrado, algo que seguramente acabe llegando en las versiones finales. Cuando intentas ejecutas las aplicaciones convencionales de escritorio, ejecutables o los scripts PowerShell te aparece el clásico mensaje de que la app no es compatible.

De hecho, vemos que en esta ISO parece haber un molesto bug con el que este mensaje de aplicaciones no compatibles te sigue saliendo aún incluso cuando no estés intentando ejecutar ninguna. En cualquier caso es algo comprensible teniendo en cuenta que aún se encuentran en una etapa prematura de su desarrollo.

Por todo lo demás, la verdad es que tanto la interfaz como los menús de opciones se ven prácticamente idénticos a las versiones completas de Windows 10, por lo que parece que estará un paso por delante de lo que fue Windows RT, aunque uno por detrás del resto de versiones debido a su limitación de poder utilizar únicamente aplicaciones de la tienda oficial.

Podríamos verlo antes de lo que pensamos

En un principio, debido a que el rumor acababa de nacer, se apuntaba a que quizá no viéramos a Windows 10 Cloud hasta la actualización Redstone 3 de finales de año, pero viendo el estado tan avanzado en el que se encuentra el desarrollo no podemos descartar que aparezca antes en la Creators Update del próximo mes de abril.

La estrategia me parece bastante interesante, la de intentar conquistar el mercado de entrada con un Windows que de paso empuja a los desarrolladores a apostar por la tienda oficial del sistema operativo. Un paso previo vital si de verdad Microsoft quiere ir a por todas con su hipotético Surface Phone, que necesitará todas las aplicaciones que sean posible para hacerlo mejor que los anteriores dispositivos con Windows Phone.

En cualquier caso, la build la podéis ver en el tuit de adguard el usuario que la filtró, pero no os recomendaría instalarla en un ordenador que vayáis a utilizar con asiduidad porque aún está muy verde y no funcionará del todo bien. Además, precisamente por ser una beta aún puede haber muchas cosas que cambien de cara a su lanzamiento final, por lo que será mejor no sacar aún conclusiones definitivas.

