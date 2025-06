El nuevo menú de inicio de Windows 11 también llega con polémica: Microsoft abandona la personalización y se acerca más a Apple

Una de las grandes novedades que se esperan de Windows 11 está relacionada con el menú de inicio. Este menú ha sido una de las señas de identidad del sistema operativo de Microsoft desde sus inicios, y ha sufrido numerosos rediseños a lo largo de los años. Sin embargo, el último cambio está generando bastante frustración entre los usuarios, principalmente por la creciente falta de personalización que se ha ido instaurando en Windows.

La última novedad que ha presentado Microsoft —y que ya se está desplegando entre algunos usuarios— tiene aspectos positivos, como la eliminación de la sección "Recomendados", que muchos consideraban poco útil. En su lugar, se ha introducido un sistema de organización que recuerda al de Windows 10 o versiones anteriores, con tres formas distintas de clasificar las aplicaciones instaladas:

Lista de nombres, al clasificar cada aplicación de manera alfabética.

En categorías, como el sistema usado en iOS o iPadOS para agrupar aplicaciones por su utilidad como por ejemplo 'Diseño' o 'Productividad'.

Una personalización que luce por su ausencia en Windows 11

A priori, la clasificación por categorías parece funcionar correctamente, ya que Windows 11 se encarga de agrupar de forma “inteligente” todas las aplicaciones instaladas en categorías como “Juegos”, “Social”, “Entretenimiento”, “Creatividad”, entre otras.

No obstante, la falta de personalización vuelve a ser el principal motivo de crítica. Los primeros usuarios que han probado esta nueva función coinciden en que no es para nada perfecta. El problema más evidente es que el usuario no tiene ninguna capacidad para mover una aplicación entre categorías. Si Windows considera que una app pertenece a “Productividad”, ahí se quedará, aunque el usuario prefiera ubicarla en otra sección.

En este sentido, Windows se va acercando cada vez más al modelo cerrado de Apple, donde tampoco se permite modificar la categoría de las aplicaciones en iOS o iPadOS.

Pero eso no es todo. Windows 11 no creará ninguna categoría si no hay al menos tres aplicaciones que encajen en ella. Esto significa que si tienes solo dos apps relacionadas con “Diseño”, no aparecerá esa categoría en el menú, y ambas acabarán en el cajón genérico de “Otros”. Incluso si tenías una categoría creada y desinstalas una app que formaba parte de ella, las demás volverán automáticamente a “Otros” y la categoría desaparecerá.

Todo esto, sin ninguna posibilidad de personalización por parte del usuario.

Así, Windows 11 se dirige hacia un sistema cada vez más cerrado, alejándose de lo que tradicionalmente ha sido uno de sus puntos fuertes: la amplia capacidad de personalización. Si echamos la vista atrás, se hace inevitable recordar con cierta nostalgia versiones como Windows 98, donde se podía cambiar prácticamente todo: desde los temas de escritorio hasta los colores del sistema.

Eso sí, esta nueva función del menú de inicio todavía está en fase de implementación, por lo que Microsoft podría realizar cambios en el futuro en función del feedback recibido. Pero, por el momento, la tendencia parece clara: menos control para el usuario y más automatización desde el sistema.

