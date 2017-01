Microsoft declara falsos los rumores: no acabará con el símbolo del sistema de Windows

El pasado 8 de diciembre nos hicimos eco de unos rumores basados en información dada por Microsoft en una de sus builds Insider y os contamos que los de Redmond parecían estar dispuestos a decirle adiós a su mítico símbolo de sistema. Pues bien, parece que metimos la pata siendo tan concluyentes: Microsoft ha declarados falsos los rumores, y asegura que el símbolo de sistema se mantendrá a corto y largo plazo.

Lo ha contado uno de los desarrolladores de Microsoft, Rich Turner, en un post en el blog de la empresa. Después de haber recibido miles de tuits de usuarios preocupados e incluso mensajes por parte de los socios de la empresa preguntando si era verdad, Turner ha decidido aclarar la situación para que no siga habiendo malentendidos.

La confusión vino dada por una frase concreta mal interpretada en las notas de lanzamiento de la Insider Preview Build 14971. En ella se decía que "[PowerShell] remplazará al símbolo de sistema (cmd.exe) en el menú Win + X, en el menú "Archivo" del Explorador de archivos, y en el menú contextual que aparece cuando pulsas shift y click derecho en un espacio en blanco en el Explorador de archivos".

Al parecer, la confusión vino cuando gente lo interpretó como que PowerShell remplazaría al símbolo de sistema sin más, pero no es así, sólo lo rempazará en un par de menús concretos. La función por lo tanto no será eliminada, los scripts basados en ella seguirán funcionando y, en palabras del propio Turner, el Windows Cmd no se eliminará de Windows ni en un futuro cercano ni en uno distante, seguirá siendo una pieza fundamental del sistema operativo.

Cmd no es MS-DOS y el por qué de PowerShell

Rich Turner también ha querido aprovechar el artículo para aclarar un par de cosas mal. La primera de ellas es otro tirón de orejas para muchos de nosotros, y asegura que al contrario de lo que suele creer todo el mundo, Cmd no es MS-DOS. Se parecen por usar ambos líneas de comandos, pero son cosas totalmente diferentes.

Para empezar, la última versión de MS-DOS fue lanzada en septiembre del año 2000, hace 16 años, y era un sistema operativo completo cuyo único interfaz era una línea de comandos. El símbolo de sistema o Cmd en cambio no es un sistema operativo, sino una aplicación diseñada para ser compatible con los comandos de MS-DOS, y que viene preinstalada en la familia de sistemas operativos de Windows NT, desde el propio NT hasta Windows 10.

Y por último, Turner también ha explicado por qué han decidido que Cmd de un paso atrás. Según explica, tras 30 años siendo una herramienta por defecto ha llegado el momento en el que es difícil de mejorar o modificar, por lo que han desarrollado un PowerShell mucho más potente. Por lo tanto, es lógico que haya sustituido al anterior shell como elección por defecto en algunos menús, aunque vuelve a aclarar que esto no quiere decir que se vaya a eliminar el símbolo de sistema.

Vía | Rich Turner

