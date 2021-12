Nueve sistemas operativos no-Linux que puedes instalar en tu Raspberry Pi

La Raspberry Pi es un micro-PC u 'ordenador de placa única' (SBC, por sus siglas en inglés) que, desde su lanzamiento hace ahora 8 años, ha alcanzado gran popularidad en el ámbito educativo y de los aficionados a la electrónica.

Pero al estar basado en una arquitectura ARM (como los procesadores M1 de Apple, o los Qualcomm de la mayoría de los dispositivos móviles del mercado), los sistemas operativos que podemos instalar en este PC no son exactamente los mismos que estamos acostumbrados a usar en los PC tradicionales.

La Raspberry Pi Foundation respalda el desarrollo de Raspbian, una adaptación de Debian Linux optimizada para esta clase de dispositivos; ya hemos repasado en Genbeta ésta y otras distribuciones de GNU/Linux compatibles con la RPi... pero ¿hay vida más allá de Linux para estos dispositivos? Sí, la hay:

Windows 10 y Windows 11

Una de las preguntas más frecuentes entre los aficionados a la informática que se acercan por primera vez a la RPi es "¿Puedo instalar Windows en la Raspberry?".

Y la respuesta suele ser un contundente "No". Pero eso no es del todo cierto, la verdad, pues existen dos versiones de Windows 10 compatibles con dispositivos ARM:

Windows 10 y 11 para ARM, típicos de tablets y dispositivos móviles convertibles. Su soporte no es completo, y todavía presenta problemas para reconocer el 100% de RAM instalada... pero es posible instalarlo y contar así con una experiencia 100% Windows de escritorio en la RPi. Lo ideal es utilizar WoR para todo el proceso de instalación.

Windows 10 IoT es una versión del sistema operativo de Microsoft enfocada únicamente a dispositivos del Internet de las Cosas. Y sí, hace tiempo que es compatible con la RPi.

Android

Sí, ya: Android técnicamente es Linux porque hace uso de una versión modificada de su kernel. Pero sus diferencias son tantas que, a efectos prácticos, hablamos de otro sistema operativo.

Android es una opción interesante para la RPi si queremos montarnos alguna clase de dispositivo multimedia DIY, como una Android TV Box, un HTPC o una videoconsola con juegos Android... así como si buscamos dotarnos de un adecuado entorno de desarrollo para este SO móvil.

Aunque hay varias opciones disponibles para instalar ports de Android en este sistema, quizá la más recomendable (por ser la más documentada, entre otros factores) sea la 'distribución' LineageOS.

Chrome OS

No nos engañemos: la Raspberry no es un dispositivo especialmente potente (tampoco era ése el objetivo con el que fue creado), por lo que recurrir a un SO basado en la nube y que busca minimizar el consumo de recursos del sistema puede ser una buena idea. Y ahí es donde entra Chrome OS.

Este segundo sistema (desarrollado, como el anterior, por Google) utiliza el navegador Chrome como interfaz de usuario, por lo que la mayor parte de sus apps son web. Cuenta también con varias distribuciones personalizadas compatibles con la RPi, destacando entre ellas FydeOS.

Android Things

Sí, como Windows, Android también cuenta con una versión para dispositivos IoT (con poca memoria y potencia limitada), aunque desde hace año y medio Google la ha reenfocado, sobre todo, a dispositivos como los altavoces y las pantallas inteligentes. Y sí, Android Things cuenta con soporte oficial para la Raspberry Pi 3.

Plan 9

Imagen | Bell Labs

Este sistema operativo distribuido y escalable, poco popular fuera de ámbitos especializados, está basado -como Linux y los BSD- en UNIX. Cuenta con una particular interfaz gráfica llamada 'rio' y se distingue por representar todas las interfaces del sistema (incluyendo las de red y los periféricos) como parte de su sistema de archivos.

RISC OS

Junto a Windows 10, RISC OS es el único sistema operativo de esta lista que no deriva en última instancia de UNIX. Nacido en 1987, fue el primer sistema operativo que se usó para hacer funcionar computadoras comerciales con arquitectura ARM.

Cuenta con su propia interfaz gráfica de usuario (con un look algo vintage, eso es cierto), además de con gestor de paquetes, intérprete de comandos y la peculiaridad de requerir ratones con tres botones para su uso.

RISC OS es uno de los sistemas operativos que podemos instalar desde la herramienta de instalación NOOBS de Raspberry. Una vez instalado, es increíblemente rápido a la hora de arrancar.

NetBSD / OpenBSD

NetBSD (Imagen | Fdskjs vía Wikipedia)

Estos dos sistemas operativos, pertenecientes a la misma familia de sistemas BSD a la que también pertenece macOS, vendrían a ser los 'primos' de los Linux. Son sistemas operativos libres multiplataforma y de propósito general, usables en modo texto o desde completos entornos de escritorio.