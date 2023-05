Nadie se molesta en leer los 'términos de uso' del software. Este reto de 'ideas terribles' quizá no cambie eso… pero nos hemos reído

Hace unas semanas os hablábamos de una iniciativa que había tenido lugar hace 6 años en Reddit, en el que los usuarios de un foro de humor para programadores se habían retado mutuamente a crear 'la peor interfaz del mundo', al menos en lo referido a controlar el audio de nuestro equipo.

Porque hasta las peores ideas requieren de imaginación para llevarlas a cabo. La idea era demasiado buena para dejarlo ahí, y ahora alguien lo ha aplicado al diseño de la aceptación de términos y condiciones de servicio de software y webs.

Sobre ideas estúpidas

Pero antes de contarlo, vamos a hablarte del evento que lo ha hecho posible.

Llamamos "hackatón" a aquel evento social en el que unos desarrolladores se reúnen durante un breve período de tiempo (normalmente 1-2 días) para crear un proyecto, como una aplicación o un dispositivo de hardware. Un "stupid shit hackathon" (algo así como 'estúpido hackatón de mierda') es aquel evento en el que la gente se une para

"crear proyectos que son terribles, inútiles, y que probablemente nunca deberían haber visto la luz. No hay premios y definitivamente no hay ganadores. Es realmente divertido".

La definición que acabamos de citar es obra de los organizadores de la 'Boston Stupid Shit No One Needs & Terrible Ideas Hackathon', un evento que viene organizándose desde 2017 en Boston (EE.UU.), y que es el responsable de que hoy te traigamos esta noticia.

"Codificadores, diseñadores, hackers y 'techies' de Boston y alrededores. ¿Tienes ganas de crear algo que sea genial, pero que no tenga absolutamente ningún valor? Ven solo o con amigos, con ideas o sin ellas, nos aseguraremos de que tu experiencia sea lo más estúpida posible".

Sobre el reto

¿Por qué escoger concretamente el tema de los términos de servicio como reto? Pues ni su web ni sus perfiles sociales lo explican, pero, al igual que el reto de Reddit que mencionábamos antes, lo cierto es que permite realizar una reflexión sobre conceptos como 'usabilidad' y 'diseño de interacción'.

O quizá sea sólo una buena excusa para hacer el cafre. Quién sabe.

Los términos de servicio (también conocidos como términos de uso, política de términos y condiciones, términos de licencia, etc.) es un documento que informa a los usuarios de lo que se requiere legalmente de ellos cuando hacen uso por primera vez de un producto digital (ya sea un programa, una app de escritorio o un servicio web).

Los términos de licencia de uso de Windows

Suelen ser algo que aceptamos de forma automática sin intentar leerlo: al fin y al cabo, suelen ser extensos y horripilantemente aburridos documentos de jerga legal… pero eso a veces nos causa sorpresas desagradables más tarde.

No siempre es posible saldarlo todo con un clic en 'Aceptar': en ocasiones, las aplicaciones no te permiten pasar de pantalla si no haces scroll por todo el documento en primer lugar. Pero los participantes de este hackathon han tenido ideas aún más enrevesadas para complicarnos la vida a la hora de aceptar y/o consultar los términos de uso.

'Diseños estúpidos'

Daniel Glus, con su proyecto 'No scrolling allowed', ofrece exactamente lo contrario que en el ejemplo anterior: la imposibilidad de hacer scroll para aceptar los términos. O más bien, convertir el scroll en una disminución automática del texto que impide leer su contenido.

'Commute', de Geoffrey Litt, sí nos fuerza a desplazarnos por todo el texto… pero convirtiendo el proceso en un videojuego de coches con paso a nivel y todo.

Y de nuevo, con 'Red Green', de Jordan Butts, metáforas de transporte aplicadas a este campo, ahora con el uso de semáforos para poder desplazarte por el texto. Si la luz está en rojo, nada de desplazarte ni de clicar el 'Okay'.

'Spinner'" de Ethan Schondorf, nos complica el clic en 'Aceptar', o más bien lo deja en manos del azar, convirtiéndolo en una 'rueda de la fortuna'. Otros de sus proyectos son 'Runaway', en el que tenemos que andar a la caza del botón de 'Aceptar' por toda la pantalla, y '66', en el que tenemos que pulsar tal número de veces 'Aceptar'.

Por último, una idea de Geoffrey Litt que de tonta no tiene nada, y que de hecho podría ser una ayuda a la hora de convencer a la gente de que se lea los términos de uso… imitar la presentación inicial de 'Star Wars':

