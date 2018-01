'30 seconds of code': minilecciones de JavaScript para entender en 30 segundos o menos

Está comenzando un nuevo año y muchos aprovechan para estrenar el calendario con nuevas metas. Suele ser más recomendable fijarte objetivos pequeños que se puedan completar más fácilmente, y así no abrumarte y sentir que no has logrado nada cuando hayan pasado unos meses.

Es por eso que iniciativas como las de Codecademy y sus cursos gratis que puedes terminar en un día son tan atractivas. Algo similar pasa con 30 seconds of code, una web que ofrece pequeños segmentos de código en JavaScript que puedes entender en 30 segundos o menos.

Obviamente no está orientada a novatos que no tengan ni idea sobre programación, no es un curso de JavaScript para principiantes, ni tampoco te enseña lo básico sobre este lenguaje.

Es más bien un complemento interesante para el aprendizaje de JavaScript. Ofrece una buena colección de pequeños segmentos de código junto a una explicación de su funcionamiento y uso, además de que muestra algunos ejemplos.

Puedes hacer búsquedas según funciones, puedes usar el atajo de teclado Ctrl + F (cmd + F en Mac) para buscar un segmento. Si estás en macOS y usas Alfred, puedes importar todos los segmentos usando este archivo.

La web es también un proyecto open source y puedes encontrar todos los contenidos en su página de GitHub. Además están abiertos a contribuciones, solo tienes que leer la guía para hacerlas si quieres colaborar.

No puedo ser la única a la que le vino a la mente esta banda

En Genbeta | Codecademy te ayuda a aprender programación en 2018 con cursos gratis que puedes completar en un día