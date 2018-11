En busca de un Internet más rápido: la próxima versión de HTTP reemplazará el protocolo TCP por uno creado por Google

HTTP/3 es el nombre oficial de la próxima versión de protocolo de comunicaciones que permite las transferencias en la web, y por primera vez dejará de usar el legendario protocolo TCP y en su lugar será reemplazado por uno llamado QUIC, un protocolo experimental desarrollado por Google.

Así lo han dicho funcionarios del Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IEFT), la organización internacional abierta de normalización que se encarga de contribuir a la ingeniería de Internet desde 1986.

QUIP son las siglas de "Quick UDP Internet Connections". Este protocolo es una versión mejorada de TCP que combina las mejores características de HTTP/2, TCP, UDP y TLS. Todos son protocolos necesarios para la transmisión correcta y segura de los datos al navegar la web.

TCP fue creado en los años setenta y usado en todas las versiones contemporáneas de HTTP, incluyendo HTTP 1.0, 1.1 y la versión actual HTTP/2. TCP o Protocolo de control de transmisión es fundamental para garantizar que los datos que se transmiten sean entregados a su destino si errores y en el mismo orden que se transmitieron.

¿Por qué cambia?

En pocas palabras, porque QUIC es mejor. Cuando se compara QUIC con TCP, el protocolo de Google ha demostrado ser más rápido y seguro, además de que es implementado con seguridad por defecto. Es decir, ya viene con cifrado.

Google empezó a trabajar en su versión de QUIC en 2012 y luego propusieron que se usara HTTP sobre QUIC en 2016. Además añadieron soporte a su navegador Chrome en la versión 29, a YouTube y al buscador. Opera y Facebook también soportan y usan la tecnología.

QUIC es más rápido y cuando usemos HTTP/3 sobre QUIC en lugar de HTTP/2 sobre TCP, el tiempo en el que se establecen las conexiones se debería reducir drásticamente

QUIC reduce la latencia en comparación con TCP, aunque es bastante similar a TCP+TLS+HTTP/2, pero está implementado sobre UDP. UDP también es un protocolo de transmisión pero a diferencia de TCP no tiene ni confirmación ni control de flujo, es decir, que no confirma ni la entrega ni la recepción de paquetes, y por eso se usa más en en aplicaciones claves de Internet como el Sistema de Nombres de Dominio donde las consultas deben ser rápidas y solo tienen una solicitud y un único paquete de respuesta.

Google construyó QUIC sobre UDP porque hacer cambios grandes en TCP es sumamente difícil, y UDP no tiene esas limitaciones. Las ventajas de QUIC incluyen cosas como una reducción drástica del tiempo que toma establecer las conexiones.

Sin embargo, nada de esto está listo, QUIC no está preparado para producción aún e implementarlo no es algo trivial. Hay mucho que probar y aún no están listos para declararlo como estándar. Por ahora el enfoque es terminar QUIC para que el Internet sea más rápido, seguro y siga evolucionando.

