Los capítulos llegan a YouTube y será más fácil encontrar ciertas partes en los vídeos de larga duración

Después de haber probado esta nueva funcionalidad durante el último mes con un grupo de usuarios seleccionados, YouTube ha lanzado de manera oficial la segmentación de sus vídeos en capítulos.

Al igual que ocurre en otras plataformas de vídeo (como puede ser el caso de PornHub), ahora la línea de tiempo de reproducción aparece dividida en pedazos, para que así los creadores puedan marcar diferentes momentos del clip.

0:00 Get excited…

1:00 The Video Chapters feature is officially here!

1:30 When Chapters are enabled, viewers watch more of the video, and come back more often on average.

2:30 Test chapters on your own videos by adding a set of timestamps starting at 0:00 to the description. pic.twitter.com/FIFLbLImaj — YouTube Creators (@ytcreators) May 28, 2020

En la versión de escritorio y móvil

Hasta ahora, lo más normal era irse a la zona de comentarios, en la que algunos usuarios se dedicaban a poner marcas de tiempo y así saber en qué momento del vídeo ocurrían determinadas cosas.

Es un cambio mínimo en cuanto a diseño, pero importante en cuanto a funcionalidad. En la versión de escritorio, ahora veremos que la barra de tiempo aparece con unos pequeños cortes negros que indican dónde empieza un nuevo capítulo.

En la versión para móviles (iOS y Android) YouTube activará un zumbido háptico cuando con el dedo lleguemos al siguiente capítulo. En tabletas o dispositivos móviles que carezcan de esta funcionalidad, la barra de progreso se ajustará de manera automática al principio de un nuevo capítulo cuando levantemos el dedo de la pantalla.

Los creadores serán los encargados de marcar (de manera manual, actualmente no existe un modo automático de hacerlo) estos capítulos, y no existe un límite de marcadores que puedan crear.

Eso sí, tendrán que indicar como mínimo tres marcas de tiempo, y que cada una de ellas dure más de diez segundos. Cada una de estas marcas tendrá que tener su propio título y descripción.

Si estás interesado en probarlo ahora mismo, por ejemplo puedes ver este vídeo sobre diferentes recetas de cocina o esta actuación de Radiohead en Dublín en el año 2.000.