Cómo redirigir enlaces de YouTube, Twitter, TikTok y más a un frontend privado y open source

Es posible abrir un enlace de Twitter o YouTube, sin tener que abrir un enlace de Twitter o YouTube. Es lo que hace la extensión LibRedirect, un proyecto open source que redirige todas las peticiones de sitios como YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, Imgur, y más a frontends y backends amigables con la privacidad.

Esto lo que quiere decir es que podrás acceder al contenido de estos sitios desde "webs espejo" que no incluyen todas las medidas de rastreo por las que las redes sociales de caracterizan, además de que te permiten acceder a cualquier enlace sin necesidad de tener cuenta o iniciar sesión es ninguno de estos sitios.

Nitter en vez de Twitter. ProxiTok en vez de TikTok

LibRedirect funciona solamente como una extensión para Firefox y hace toda la redirección automáticamente por ti en cuanto entres a cualquiera de las webs que soporta. También hay una opción similar para Chrome y navegadores basados en Chromium como Edge o Brave, llamada Privacy Redirect.

Sin embargo, la extensión no es completamente necesaria, ya que es posible acceder a los frontends alternativos de forma manual. Por ejemplo, para YouTube puedes usar Invidious, para Twitter puedes usar Nitter, para TikTok puedes usar ProxiTok, etc.

Por ejemplo, si quieres acceder al Twitter de Genbeta, en lugar de escribir twitter.com/genbeta, escribirías nitter.kavin.rocks/genbeta. O, puedes entrar en nitter.net y escribir cualquier nombre de usuario en el cajón.

Nitter

Opciones como ProxiTok para TikTok son incluso mejores. Entras ahí y puedes ingresar un usuarios, ID de vídeo, ID de música, o incluso buscar por tag, y podrás ver cualquier vídeo sin tener que entrar directamente en TikTok.

Las extensiones hacen este proceso más sencillo, pero tienes que tener en cuenta que lo hacen siempre y de forma automática, así que si por alguna razón alguno de estos "mirrors" no funciona, no podrás acceder a las redes a menos que desactives la extensión. Un ejemplo de esto es Bibliogram, la opción para Instagram que ha sido bloqueada por Facebook Meta hace un tiempo y actualmente no funciona.

LibRedirect en teoría funciona con YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Imgur, Reddit, el buscador de Google, el traductor de Google, Google Maps, Wikipedia y Medium. Sin embargo, no todos los mirrors funcionan todo el tiempo o son igual de rápidos. Los más confiables en mi experiencia son los de YouTube, Twitter, y TikTok.