Facebook publica la herramienta que muestra cómo rastrean todo lo que haces en la web incluso cuando no usas Facebook o Instagram

Tras haber prometido más transparencia en la forma en la que recopilan y usan los datos de los usuarios, Facebook finalmente ha lanzado una herramienta que dicen nos "proporciona mayor control sobre nuestros datos". Su nombre es 'Off-Facebook Activity' o ''Actividad fuera de Facebook', y es básicamente lo que su nombre indica: una muestra de todo lo que Facebook recoge sobre nuestra actividad en la web fuera de sus servicios.

Aunque la herramienta tiene su propia web, conseguir estos nuevos ajustes de Facebook detrás de múltiples menús es casi un acertijo, salvo que entres directamente desde este enlace que no han tenido la delicadeza de incluir en su nuevo sitio. Ahí vas a encontrar mucho, aunque quizás vas a entender poco.

En la página de Actividad fuera de Facebook se encuentra toda la información que las empresas y organizaciones que comparten datos con Facebook guardan sobre ti. Esto incluye todo tipo de interacciones que hacemos con aplicaciones, páginas o servicios web que no forman parte de Facebook, pero que igual envían datos de lo que haces a la empresa de Mark Zuckerberg.

Lo que vas a tener claro es que básicamente casi todo lo que visitas en la web, los clicks que haces, las cosas que compras, y lo que lees en una gigantesca parte de la web, termina en manos de Facebook. La empresa dice que usa esa información para "personalizar tu experiencia" y hacer cosas como "mostrarte anuncios relevantes".

Cómo llega esa información a manos de Facebook

Es un quid pro quo. Facebook le ofrece a las empresas y organizaciones múltiples herramientas como el Píxel de Facebook, su SDK, el inicio de sesión con Facebook, o el Account Kit. A las empresas de Internet esto le sirve para medir el rendimiento de sus sitios web, de sus anuncios, y a medir audiencias y encontrar clientes potenciales.

A cambio de esto, Facebook recibe datos de tu comportamiento en otras webs y aplicaciones que van desde el abrir una app, a iniciar sesión o ver contenido, a las búsquedas que haces, los artículos que añades a un carrito de compras, los que compras, el dinero que donas, y más.

El famoso Píxel de Facebook, su SDK o el inicio de sesión con tu cuenta de la red social son en gran parte los responsables de que Facebook te rastree tanto fuera de Facebook

Para todo esto no necesitas tener instalada o abierta una app de Facebook o de Instagram, no necesitas ni tener cuenta en esas redes, simplemente sucede. Facebook dice que no vende tu información a nadie y que prohíbe a las empresas u organizaciones que compartan información confidencial con ellos, como las contraseñas, o información sanitaria o financiera. Aunque no dice que nunca haya pasado...

¿Qué hago yo con esa información?

La página 'Actividad fuera de Facebook' desde la web de escritorio

Pues además de darte cuenta de la enorme cantidad de empresas que están compartiendo tus datos con Facebook, también puedes "desvincular tu historial". Esto sirve para que todos esos datos que Facebook recoge sobre ti ya no estén vinculados con tu cuenta de Facebook, pero hasta ahí.

Incluso si desvinculas tu historial, Facebook podrá seguir recibiendo datos sobre tu actividad de otras empresas y organizaciones que visites en el futuro. Además, vas a seguir viendo la misma cantidad de anuncios, solo que ahora no serán tan "relevantes", y si usas servicios en los que has iniciado sesión con Facebook, deberás volver a iniciar sesión con otro tipo de cuenta porque se cerrará tu sesión automáticamente.

Un vistazo al tipo de información sobre ti que una web, servicio o aplicación puede haber enviado a Facebook

También hay otra opción y es la de 'Administrar actividad futura' y puedes deshabilitarla para que Facebook no personalice tu experiencia dentro de la red social según las cosas que hayas hecho antes. Por ejemplo, si has estado mirando boletos de avión no te va a andar mostrando ofertas de hoteles... con tanta frecuencia.

El control que recibes es poco, porque realmente no hay forma alguna de elegir que Facebook te deje de rastrear por completo

También puedes descargar toda tu información o acceder a ella en una vista por categorías desde la que podrás mirar desde tus historiales de pagos a través de Facebook, a las publicaciones, comentarios y mensajes que has intercambiado en Messenger.

La 'Actividad fuera de Facebook' solo te muestra los últimos 180 días de datos que la empresa ha recopilado sobre ti, y aunque es poco el control que realmente ofrece, sí es bastante la información que deja en evidencia. Facebook no es la única empresa que hace esto, pero por ahora es la única de tal magnitud con una herramienta de este tipo.