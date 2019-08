Cómo saber qué servicio online (Netflix, HBO, Amazon Prime Video...) tiene una serie o película

La era del streaming de vídeo nos está dejando más servicios de los que esperábamos tener hace unos años, particularmente en España, donde ha costado tanto que lleguen Netflix o Amazon Prime Video (aunque es de los pocos países que cuentan con servicio de streaming de HBO).

Contar con todos ellos, junto otros como Movistar+, Movistar+ Lite, Filmin y Rakuten hace que probablemente puedas ver la serie o película que tienes en la cabeza, pero no sepas en qué plataforma hacerlo. Lo más básico es utilizar el buscador cada una de ellas, una por una, o hacer búsquedas en Google.

Sin embargo, lo realmente cómodo para saber en qué servicio podemos ver el contenido es recurrir a una web o aplicación móvil como JustWatch. Sirve para muchos países, pero de habla hispana solamente México y España.

JustWatch: para saber dónde ver series y películas en menos de un minuto

JustWatch es el servicio por defecto para recomendar cuando nos pregunten cómo saber dónde ver una serie, siempre que hablemos de plataformas oficiales. La web y las aplicaciones permiten registro para guardar parámetros y marcar contenidos para ver más tarde, pero la magia del servicio se puede disfrutar sin proporcionar más datos que los de las plataformas en que queremos buscar.

Además de buscar en las plataformas, JustWatch permite discriminar entre películas y series, si queremos. Junto a ello, permite que para las búsquedas marquemos, si lo deseamos, qué servicios tenemos contratados, o en qué servicios de compra de series y películas deseamos buscar.

'El bueno, el feo y el malo' sólo está disponible en Movistar+.

Así, si por ejemplo tienes suscripción de Rakuten, pero no de Netflix o HBO, con tan solo seleccionar sus botones se sombrearán y la web sabrá que no debe mostrar sus contenidos. Si no hay suerte, y ninguna de las plataformas con las que contamos dispone de la película o serie que pretendemos ver, JustWatch también nos indicará cuál tendríamos que contratar para poder verla. Es útil si tenemos amigos que dispongan de ello. Por supuesto, no faltan secciones donde se recoge lo más popular y las novedades de los distintos servicios.

Más allá de la búsqueda simple, a JustWatch se le puede sacar mucho partido para filtrar por parámetros como precio (si el contenido es de pago), género, año (con elección entre dos fechas), calidad (SD, HD, 4K), o clasificación por edades.

Pero probablemente lo más interesante, si quieres encontrar contenido de calidad, es filtrar en plataformas por puntuaciones de IMDB y Rotten Tomatoes. Una queja habitual es que los catálogos son muy grandes pero tienen pocos contenidos realmente buenos, y poniendo, por ejemplo, una nota de 8/10 de base quizá descubras joyas inéditas.