Descubre como nunca los mapas de grandes mundos como Elden Ring, GTA, o Skyrim con esta especie de Geoguessr de videojuegos

Geoguessr es uno de esos ejemplos de juegos originales y gratuitos como pocos. Lleva años funcionando, y básicamente utiliza la tecnología de Google Street View con el objetivo de que el usuario tenga que adivinar en qué localización del mundo se encuentra. Para ello podrá moverse por cualquier dirección, encontrar pistas en algún cartel, etc. La idea es quedarnos lo más cerca posible de la zona en la que nos ha dejado el mapa, y es de esos típicos juegos “tontos” que te acaba enganchando por su original premisa.

Con esta idea en mente, los responsables de Lostgamer han decidido crear una especie de Geoguessr, pero haciendo uso de algunos de los mapas de mundo abierto que podemos encontrar en varios videojuegos. De esta forma, es como si el coche de Google hubiese pasado por todos los mapas de tus juegos favoritos y tu tuvieses que descubrir dónde te han dejado.

Descubre los mapas de tus juegos favoritos como nunca antes

Lostgamer.io es un proyecto que nos permite visitar los mapas de algunos de los videojuegos más grandes y más populares para jugar a adivinar en qué zona nos encontramos. Para ello, el juego nos soltará en una ubicación aleatoria, y nosotros tenemos que marcar la localización más próxima al resultado.

Actualmente, podemos bucear por los mapas de juegos como Grand Theft Auto: San Andreas, Grand Theft Auto V, Escape From Tarkov, Read Dead Redemption II, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Genshin Impact, Elden Ring, The Elder Scrolls V: Skyrim, World of Warcraft, Fortnite, Final Fantasy XIV y Apex Legends.

Para comenzar a jugar, tendremos que escoger alguno de los mapas mencionados y configurar las reglas con las que queremos jugar. Así pues, podemos modificar el número de rondas, el tiempo límite, e incluso deshabilitar las funciones de zoom, desplazarse o mover la cámara.

Junto a ello, en algunos juegos también contamos con la opción de jugar con solo un fragmento del mapa. Además, si así lo deseas, también puedes jugar en modo multijugador, abriendo una sala en la que poder jugar con tus amigos adivinando la zona.

El juego es completamente gratis y la visualización de cada mapa está muy bien lograda. Sin embargo, si quieres apoyar el proyecto, también puedes acceder al Patreon de sus creadores.

