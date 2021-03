"¿Está ese barco encallado todavía?": esta web te muestra si el Ever Given sigue atascando el canal de Suez y la navegación mundial

El barco / buque de carga Ever Given lleva a esta hora casi tres días encallado en el Canal de Suez. Más allá de lo anecdótico, este buque de carga ha paralizado un porcentaje muy considerable del tráfico marítimo global, pues es una ruta por la que pasa el 12% del tráfico mundial.

A tal punto ha llegado, que muchas embarcaciones están pasando por una ruta válida pero mucho más larga y costosa, a través del cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica. En solo tres días, toda esta situación ya ha hecho que el precio del crudo se encarezca.

Para los más curiosos, para aquellos que quieran seguir en tiempo real la aventura del Ever Given, que antes de encallar dibujó un pene en el mar, Tom Neill ha diseñado la web "Is that ship still stuck?". Con ella responde a la simple pregunta de si el barco sigue encallado, mostrando cuánto tiempo lleva encallado y el punto geográfico en que se encuentra el buque.

Cómo ver la navegación mundial en un mapa

Para construir esta web, el desarrollador ha utilizado la plataforma Vessel Finder), con la que se puede ver en tiempo real las coordenadas de posición de todos los barcos registrados a nivel mundial, al estilo de FlightRadar, pero para barcos.

Utilizando sus herramientas para incrustar mapas en webs, obtener solamente la posición del Ever Given es pan comido. Sin embargo, si nos interesa ver qué tiene alrededor, solamente tenemos que ir a Vessel Finder y dirigirnos a aquella zona de Egipto, y veremos algo así:

Si hacemos incluso más zoom, podremos ver los barcos con los que cuenta alrededor, que están ayudando en las tareas de desencallado, junto a la excavadora que ha servido para multitud de memes. Por otra parte, si lo que nos interesa es ve toda la navegación mundial en otra web, otra posibilidad es utilizar Marine Traffic, de la que ya os hablamos hace casi tres años. Esta es la imagen que arroja ahora mismo del cabo de Nueva Esperanza: