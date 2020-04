Esta web te muestra cuánto es un kilómetro alrededor de tu casa con un solo clic

La mayoría de niños y niñas esperan con muchas ganas la llegada del domingo. Ese día, de abril, entra en vigor las medidas que el Gobierno ha tomado para aligerar el confinamiento al que se ven sometidos los más pequeños.

Podrán salir de casa acompañados de un adulto durante un máximo de una hora, en horario de 9 a 21 horas, sin alejarse más de un kilómetro de sus casas. Frente a esta realidad que nos acompañará por lo menos algún tiempo, muchos padres y madres se preguntan cómo preparar estos paseos adecuadamente.

Sabiendo que partes de los alrededores quedan dentro de un radio de 1 kilómetro alrededor de nuestro domicilio podemos preparar una paseo con los niños que cumpla con los requisitos establecidos

Para ello geomati.co, una empresa de desarrollo de software especializada en SIG Libre, preparado una web tan sencilla como efectiva: ¿Cuánto es 1km?.

¿Cuánto es un kilómetro alrededor de casa?

Usar ¿Cuánto es 1km? es tan sencillo como acceder a la web, desplazar el mapa hasta encontrar el lugar en el que vivimos y hacer clic. Cuando lo hagamos, un círculo de color morado nos indicará la zona alrededor de nuestra por la cual podremos circular acompañando a nuestro hijos. No tiene más complicación.

Es una forma muy clara de calcular un kilómetro alrededor del domicilio y visualizar por qué calles, plazas y área podemos movernos de acuerdo con las normas que rigen este aliviamiento del confinamiento de los niños en España.

Luego, solamente queda planificar la ruta a seguir con esta información, siempre teniendo en cuenta que no podremos estar más de una hora en la calle, no deberán usarse los parques infantiles, aunque sí zonas arboladas, podrán llevar juguetes y no tendrán limitada su actividad. Es decir, podrán correr, saltar o hacer ejercicio, siempre que sigan el resto de pautas dictadas.