Esta web te crea el paseo más largo posible en un kilómetro alrededor de tu casa

Ha llegado el momento en el que la ciudadanía española va a poder salir a pasear y hacer deporte de forma controlada. Tras cincuenta días de confinamiento a causa de la pandemia de coronavirus, el ministro de Sanidad ha anunciado las condiciones que se establecerán para poder pasear o hacer deporte a partir del sábado 2 de mayo.

Las salidas se distribuirán en verias franjas horarias para evitar posibles colapsos y estarán limitadas, en el caso de los paseos, a no ir más allá de un kilómetro alrededor del hogar y no permenecer en la calle más del horario establecido.

unkm.fr te muestra cuál sería el paseo más largo que podrías dar alrededor de tu casa sin alejarte más de un kilómetro

Para ver cuánto es un kilómetro alrededor de nuestra casa tenemos herramientas como esta, pero si queremos ir más allá y descubrir cuál sería el paseo más largo que podríamos dar alrededor de nuestro domicilio sin alejarnos más de un kilómetro tenemos unkm.fr. Es muy sencilla de utilizar.

Pasear en un radio de 1 km

Esta web fue creada en Francia para que nuestros vecinos del norte pudiesen calcular qué rutas podían seguir al salir de casa según las limitaciones de movimientos que allí rigen. Sin embargo, ahora también nos servirá a los españoles para saber cómo y por dónde pueden discurrir nuestros paseos.

Para poner en práctica su utilidad accederemos a ella desde unkm.fr, pulsar alrededor del mensaje de bienvenida que nos aparecerá y buscar nuestra ubicación. Una vez hallada, haremos clic sobre nuestro domicilio y veremos un círculo alrededor que nos mostrará la zona que representa un radio de un kilómetro.

La ruta que obtengamos nos puede servir para inspirar el recorrido de nuestros paseos y saber cuánto podemos alejarnos de casa sin infringir las normas

Para que nos muestre el paseo, simplemente haremos clic en el icono de unos pies que veremos en la parte izquierda de la interfaz, clicaremos sobre ok para permitir la utilización de la localización para trazar la ruta y, automáticamente, veremos el paseo más largo posible.

Cabe destacar que los paseos resultantes pueden superar los 10 kilómetros de distancia y, teniendo en cuenta que no podemos estar fuera de casa más allá del horario establecido, quizás no podremos recorrerlos completamente a paso lento. No obstante, la ruta que obtengamos sí nos puede servir para inspirarnos y saber cuánto podemos alejarnos de casa sin infringir las normas.