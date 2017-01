Internet Archive actualiza su extensión de Chrome dejándote almacenar webs en su máquina del tiempo

Ahora que esta madrugada Donald Trump ha vuelto a ser noticia pidiéndole a la Agencia de Protección Ambiental estadounidense que elimine las referencias al cambio climático de su web, Internet Archive ha anunciado una nueva versión de su extensión de Wayback Machine para Chrome que te permitirá almacenar la web que quieras en su base de datos.

Con esta opción, cuando estés visitando una página con información útil o que creas que puede ser censurada podrás guardarla en la base de datos del portal sin tener que entrar en él para que cualquiera pueda ver su estado anterior. Efectivamente, también podrás utilizarlo simplemente para guardar el estado o diseño de una página que te guste para poder recordarlo dentro de unos años.

Está claro que esta nueva actualización es una respuesta directa a Trump y su política de censura, ya que en la página de la extensión han incluido una captura de la noticia del nuevo presidente eliminando el rastro del cambio climático. Además, en su descripción vemos que nos invita a entrar a www.whitehouse.gov/the-record/climate para ver la página de la Casa Blanca sobre el clima que también ha sido eliminada.

Una vez instalada la extensión, te aparecerá un icono en la parte superior derecha del menú de Chrome, justo al lado de la barra de direcciones. Cuando estés visitando una web que quieras guardar, sólo tendrás que pulsar sobre este icono para que se te muestre un menú en el que verás la opción. El menú tiene también las opciones de ver la última captura guardada de una web o la primera que aparezca en su base de datos.

Hace unos días Internet Archive ya había actualizado otra vez su extensión, aunque en aquel caso se limitaba a permitirte sustituir el mensaje de página web no disponible por más reciente de la página que estás visitando que tengan en sus servidores. Ahora, las funciones de esta extensión se vuelven mucho más interesantes

If you see something, save something. Use Save Page Now to save URLs at https://t.co/qGDMcslRtF pic.twitter.com/AtHn0UhREo