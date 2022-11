Jugar al Quake o al Command and Conquer sin descargar nada y gratis es posible: esta web te traslada al pasado

Si eres una persona que lleva muchos años usando ordenadores, seguramente has vivido sistemas operativos míticos como Windows 95 o 98. Estos tenían algo que era mágico y que se pueden echar de menos a veces: los juegos. Pese a que contaban con unos gráficos poco desarrollados de la época, sin duda eran adictivos.

Algunos de ellos puede ser el Quake 1 y 2, el Command and Conquer, el Tomb Raider o Doom. Y como siempre se dice, todo lo antiguo termina volviendo y los juegos no se quedan atrás. A veces a alguien le puede las ganas de volver a jugar a juegos del pasado, pero para ello no hace falta instalar un emulador de este sistema operativo, sino que basta con entrar a una web que hemos encontrado: EmuOS.

EmuOS te traslada a tu pasado de gamer

Al acceder a esta web se va a poder elegir la interfaz que deseas, recomendando la de Windows 95. Al momento se cargará la interfaz del sistema operativo simulando todas las pantallas que aparecían cuando se encendía un ordenador. También se replicaba el sonido característico en el primer arranque.

Cuando termina de cargar aparecerá un bloc de notas con toda la información necesaria para comenzar a usar el emulador. En el “escritorio” comenzarán a aparecer todos los iconos de juegos que son míticos. Además de los que hemos comentado anteriormente, también se puede encontrar el PACMAN o el busca minas, entre otros.

Si encuentras un juego o aplicaciones como el Paint que te guste, vas a poder ejecutarlo haciendo un doble clic. Al final lo que se va a encontrar es un emulador completamente gratuito, pero sin tener que descargar absolutamente nada en tu ordenador. Si es cierto que para poder ejecutarlos hará falta descargar algunos datos relevantes en la memoria caché del navegador.

Los controles en cada uno de los juegos son con el propio teclado, teniendo en nuestro caso una muy buena experiencia jugando a los juegos más vintage. En nuestro caso, lo hemos probado tanto en Safari como en Chrome, así como en Windows y en macOS. Sin duda parece que estamos en ese sistema operativo de verdad, y disfrutar de juegos míticos.