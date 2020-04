"Probablemente necesitas un corte de pelo": un servicio que te permite contratar un peluquero virtual

Una de las preguntas que más se repiten en estos días de confinamiento es "¿cómo vamos a salir de la cuarentena?". Es una cuestión que puede afrontarse en muchos sentidos, tanto desde un prisma individual como colectivo.

Si lo llevamos a un caso personal, cosas tan "normales" como cortarse el pelo se han convertido en todo un reto, ya que no es posible acudir a una peluquería para hacerlo. Por este motivo, en las redes sociales han proliferado los vídeos en los que aparece gente cambiando de look o videotutoriales para hacértelo tu mismo.

18 dólares por 20 minutos de asistencia

'You Probably Need a Haircut'(probablemente necesitas un corte de pelo) es un servicio que peluquería a distancia, con el que poder cortarte el pelo gracias a la asistencia virtual de un peluquero profesional.

"Te emparejamos con un peluquero a través de chat de vídeo, para que tu pelo pase por estos tiempos difíciles".

¿Cómo funciona este servicio? Lo primero que nos aconsejan es tener a mano todas las herramientas (tijeras, cortador de pelo y espejo), para luego contratar a una cita por la que tendremos que pagar 18 dólares.

El peluquero con el que conectemos nos ayudará (a nosotros, o a una persona que nos acompañe), guiándonos con todos los pasos que debemos dar para conseguir el corte de pelo deseado.

En la página web podemos comprobar que existen diferentes planes: corte rápido, de 20 minutos de duración (18 dólares) o podemos solicitar un corte de 45 minutos por 30 dólares.

También es posible comprar tarjetas regalo (de ambos planes) por si queremos regalárselo a otra persona. Servicios como este demuestran que toda esta situación que estamos viviendo nos está obligando a ser más autosuficientes y a que el teletrabajo llegue a sectores que antes resultaban inimaginables.