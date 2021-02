Probamos MyHeritage, una web gratuita que dice tener la mejor tecnología de restauración de fotos con IA: así es su "magia"

En el último año, una de las funciones que más se ha beneficiado de la inteligencia artificial o aprendizaje automático ha sido la restauración de fotos. Hemos usado desde aplicaciones como Remini, que mejora la calidad de prácticamente cualquier foto aunque esté borrosa, hasta AI Picture Restorer Beta, que nos maravilló con alguno de sus resultados arreglando desperfectos.

Hoy hablaremos del "Reparador de fotos de MyHeritage", una web especializada en antepasados y hacer árboles genealógicos, pero que también ofrece un servicio basado en la tecnología de Remini, es decir, con el que podremos arreglar fotos, antiguas o modernas. En mi caso, he probado con una fotografía antigua de mi abuelo que ya probé con Remini, y el resultado ha vuelto a ser espectacular.

Así funciona el reparador de MyHeritage

A diferencia de Remini, con MyHeritage no necesitaremos descargar nada para mejorar las fotos, solamente registrarnos en la web, existiendo la opción de llevarlo a iniciar sesión, por ejemplo con la cuenta de Google. Una vez lo hacemos, el funcionamiento es muy sencillo. Se carga una foto, y el sistema la mejora en pocos segundos.

El servicio es gratuito aunque las imágenes tendrán marca de agua. Si queremos eliminarla, tendremos que pagar por los planes de pago, que suponen un coste desde 59 hasta 129 euros al año. Si no pagamos, tendremos un número limitado de fotos a arreglar por cuenta, como ocurría en el caso de Remini.

Con la foto ya "reparada", MyHeritage nos ofrece un comparador para ver el antes y el después de la imagen, tanto a nivel global como de rostro, que es lo que repara. Podemos descargar la foto o compartirla en redes sociales. Además, las fotos se almacenan en un álbum que tiene cada cuenta, por lo que si no las descargamos en ese momento no las perderemos.

Prueba de Xatakafoto llevando el servicio a los límites, y con un resultado que dista de generar una persona que se parezca a la original.

En cuanto a la calidad del servicio, nuestros compañeros de Xataka Foto han probado a fondo en distintos escenarios, y concluyen que para unos arreglos básicos es genial. Como Remini, en fotos muy complicadas, la inteligencia artificial acaba inventando partes de la cara que no existían en la persona fotografiada. Está claro que de donde no hay no se puede sacar, pero MyHeritage resulta espectacular para arreglar problemas como desenfoques, como vemos en esta imagen de una mujer generada por "this person does not exist"

La foto original es la grande. La pequeña superior es la original con un desenfoque gaussiano aplicado, y la inferior es la arreglada por MyHeritage. Como vemos, el resultado es bastante cercano a la realidad, aunque en la imagen nueva haya más contraste y el pelo no se aprecie tan bien. Sin duda, es un gran servicio para mejorar caras en la típica foto que hacemos rápido y nos aparece desenfocada.