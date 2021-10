Ya puedes jugar a 'Doom' en Twitter mediante comandos de texto… o en una web, usando checkboxes a modo de píxeles

Doom, la mítica creación de id Software es posiblemente el videojuego más multiplataforma de la historia: cuando en mayo os contamos que habían logrado que pudiéramos jugarlo dentro de un 'captcha' y de una prueba de embarazo, pensábamos que ya nada podría superar eso.

Pero hoy os traemos otros dos originales métodos de guiar al mítico Doomguy en su recorrido por la luna Phobos, intentando aniquilar a todas las criaturas infernales con las que nos crucemos.

Hace un mes, se puso en marcha Tweet2Doom, un nuevo bot de Twitter (una cuenta que realiza tareas automatizadas, frecuentemente en respuesta a acciones de otros usuarios) que permite que lo usemos para jugar al juego original a través de una serie de comandos de texto.

El bot traduce dichos comandos en acciones dentro del juego, y se envía al usuario un vídeo para que muestre lo que sucedió en los últimos 10 segundos, proporcionándonos la oportunidad de enviar una nueva tanda de comandos para continuar la partida a partir de dicho punto e intentar terminarnos el juego a base de tuits.

🏆 New Achievement! 🏆



Completed E1M3 via @tweet2doom



Difficulty: Hurt me plenty

Time: 2:15



Tweet chain:https://t.co/EKNfdBAujY



Node:https://t.co/sv0aw5VOiD



🎥 #t2d_achievements pic.twitter.com/a2cl0QcUQR