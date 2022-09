Un streamer quería retar a YouTube consiguiendo ser baneado en tiempo récord y finalmente lo logró: así lo hizo

No es la primera vez que los focos van dirigidos a este creador de contenido. 'Ludwig' alcanzó un impresionante récord el año pasado en Twitch, consiguiendo más de 280.000 suscriptores a través de su 'subathon', donde el streamer realizaba retransmisiones en directo sin parar hasta alcanzar dicha meta. Poco tiempo después se cambió a YouTube Gaming, plataforma en la que actualmente hace sus directos.

Ahora el youtuber ha alcanzado otra meta, aunque en una dirección totalmente opuesta a la mencionada. Y es que durante el directo del pasado 12 de septiembre, Ludwig consiguió ser baneado de la plataforma en un tiempo récord: unos 90 segundos.

Este creador de contenido está bastante familiarizado con el ban. De hecho, tan solo tres días después de cambiar de plataforma, YouTube suspendió su retransmisión. Sin embargo, en este caso, Ludwig se lo quiso tomar como un reto para sus más de tres millones y medio de suscriptores en YouTube.

