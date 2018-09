Si tienes una idea de app, en esta web se encargarán de llevarla a cabo

Aunque existen millones de aplicaciones en la App Store y Google Play Store, es probable que alguna vez hayas pensado "...me gustaría que existiera una app que hiciera X".

El problema es que no todo el mundo tenemos los conocimientos y el equipo de gente necesario para dar vida a esos proyectos. Afortunadamente, existe una web que promete dar vida a nuestras ideas de apps, y lo mejor de todo es que lo harán gratis.

Un proyecto por mes

I Wish There Was An App For... (me gustaría que existiera una app para...) es una plataforma con un sistema muy parecido al de Reddit, en la que los usuarios votan positiva o negativamente las ideas.

Una vez que nos hemos registrado tendremos la oportunidad de enviar nuestra idea de app, y aquella que sea más votada a final del mes será la que el estudio se encargará de desarrollar.

La idea más votada cada mes será la que se lleve a cabo

Por ejemplo, en estos momentos, las tres ideas de aplicaciones más votadas son:

Una app que muestra un mapa en blanco que sólo se irá rellenando con las calles y edificios en los que has estado

Una versión de Tinder para donantes de esperma

Un Shazam que identifique ese sonido raro que hace tu coche

Si hacemos click dentro de cada idea, podremos comentar y ver los comentarios de otros usuarios. Aquí se pueden añadir consejos para llevar el proyecto a cabo o incluir sugerencias para mejorarlo.

Un punto muy llamativo de este proyecto es que aseguran que, una vez que esté creada, harán que esa aplicación pase a formar parte del dominio público: "cualquiera puede verla, cualquiera puede construirla".

Además, existe una especie de podio en el que aparecen aquellos usuarios que han recibido más votos en el pasado, para así animar a que la gente siga enviando ideas.

Es una iniciativa muy llamativa y, si acaba teniendo una base de usuarios activa, me imagino a grandes estudios de desarrollo acudiendo a esta plataforma para tomar ideas.

