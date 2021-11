Unsent Project: por qué la gente está buscando su nombre en Google para ver mensajes nunca enviados de su primer amor

Abre Google, escribe "unsent message" + tu nombre y mira el primer resultado. Quizás lo has visto o quizás no, pero en redes como TikTok o Twitter hay un pequeño "reto" que está haciéndose cada vez más popular. Bajo el hashtag #unsentproject algunas personas están compartiendo mensajes que encuentran en una particular web y dirigidos a su nombre.

El sitio en cuestión se llama The Unsent Project y dice ser una "colección de mensajes de texto no enviados a primeros amores". Es básicamente un sitio en el que puedes buscar un nombre y encontrar un mensaje dirigido a él. Pero ¿de dónde salen los mensajes y por qué se está haciendo tan popular?

Más de 3 millones y medio de mensajes escritos en "secreto"

El sitio se ha hecho tan popular que con solo escribir "unsent message" en Google (o en Bing) seguido de cualquier nombre es fácil encontrarse una larga lista de resultados que dirigen todos a este mismo sitio.

Cada enlace es un mensaje que puede ir de lo más dramático a lo más dulce a lo más tonto y despreciable. Los mensajes no fueron puestos ahí al azar, los mismos usuarios los han ido escribiendo.

El tema es que The Unsent Project puede usarse no solo para encontrar un mensaje dirigido a "ti" (alguien con tu mismo nombre) sino para escribirle un mensaje a alguien que no tienes el valor de enviarle directamente, todo muy adolescente pero obviamente tiene su atractivo para mucha gente.

En TikTok los vídeos con este reto amasan unas 40 millones de reproducciones entre los hashtags usados, y en Twitter puedes encontrar muchos ejemplos de los últimos días. Es una de esas cosas de Internet clásicas que sirven para entretenerte un poco o que incluso le pueden hacer el día a alguien.

La idea original nació en 2015 y el proyecto fue creado por Rora Blue, que recibía los mensajes anónimos de la gente y les pedía que añadieran el color que asociaban con esa persona para intentar determinar "en que color ve la gente el amor", o algo por el estilo.