Use the keyboard: una web que nos ayuda a conocer los atajos de teclado de apps y servicios muy utilizados

Si conoces los atajos de teclado de una aplicación o servicio, eso puede ayudarte a ahorrar mucho tiempo y movimientos, y es una de las mejores maneras de aumentar la productividad en una herramienta.

Use the Keyboard es una página en la que se recopilan los atajos de teclado de aplicaciones tan populares y diferentes como Slack, Notion, Evernote, Adobe Photoshop, Gmail, Firefox, Dropbox, Reddit o Telegram.

Más rapidez, menos movimientos innecesarios

Cuando entremos en la aplicación o servicio del que queramos conocer sus atajos de teclado, veremos que en la parte izquierda aparece una cifra que nos indica cuántos hay recopilados para esa herramienta. Otro punto interesante es que arriba también podemos seleccionar si queremos ver los atajos para macOS o para Windows.

Debajo aparecerán organizados por diferentes apartados, con la acción a la izquierda y las teclas que debemos pulsar en la parte derecha de la tabla. Por ejemplo, en el caso de Slack, vemos que vienen organizadas por "navegación", "cambiar entre espacios de trabajo" o "marcar los mensajes como leídos o no leídos".

Existen bases de datos más completas, como puede ser el caso de ShortcutWorld.com, pero he de reconocer que me gusta el diseño que propone 'Use the Keyboard', bastante más actual y con las aplicaciones más conocidas ya a golpe de vista.

Esta web ha sido creada por Andrew Schmelyun (@aschmelyun), un desarrollador estadounidense al que podemos enviarle peticiones de otras apps o servicios que queramos ver en su plataforma.

Para aquellas personas que quieran ir un paso más lejos, le recomendamos probar Mouseless: una especie de "entrenador" que te ayudará a memorizar los atajos de teclado más útiles para tu día a día.