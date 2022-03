Wordle no fue lanzado como app porque Wardle, su creador, se le da fatal programar en Android: esta y otras 9 curiosidades que ha desvelado en una conferencia

Hoy se clausura en San Francisco el GDC (Game Developers Conference), uno de los mayores eventos presenciales del mundo para desarrolladores de videojuegos. Pero una de las conferencias que más repercusión ha tenido es, precisamente, la de alguien que dice no considerarse un desarrollador de videojuegos, pese a que el suyo ha sido el más popular en lo que llevamos de año.

Hablamos, por supuesto, de Josh Wardle, el creador del juego de palabras Wordle (e ingeniero de software en Reddit y Pinterest). Durante la conferencia, Wardle repasó o desveló varias curiosidades sobre la intrahistoria de su creación, así como los errores que cometió desde su punto de vista.

Qué ha revelado Wardle sobre Wordle en la GDC

"En absoluto pienso en mí mismo como un desarrollador de juegos" dice Wardle? pese a que no sólo ha desarrollado Wordle, sino también los juegos experimentales 'The Button' y 'Place', que tuvieron gran popularidad hace varios años en Reddit.

"Cuando piensas en juegos virales y emocionantes, no piensas en juegos de palabras, lo cual encuentro un poco triste. Me encantan las palabras, me encanta el lenguaje". De hecho, su nick en Reddit es 'powerlanguage'.

Wordle nació realmente en 2013 como app móvil, cuando empezaba a experimentar tanto con los juegos de palabras como con la programación en Android. Esa primera versión era un poquito más compleja que la actual:

Josh Wardle’s pre-Wordle Wordle, from 2013. Let you play continuously. Included many more words, including lots of esoteric one people don’t really know. pic.twitter.com/T5SoU667dC — Stephen Totilo (@stephentotilo) March 24, 2022

Aquel intento no debió salir bien, porque menciona como motivo de que Wordle terminara siendo una app web el hecho de que "sé de desarrollo, pero apesto programando aplicaciones móviles ". Luego, Wardle abandonó la idea durante 6 años , hasta que llegó la pandemia de COVID.

La versión original de 2013 permitía seguir jugando mientras no se acabasen las palabras, pero en 2020 decidió tomar "la decisión contraintuitiva" de no permitir jugar más que una vez al día.

Reconoce que optar por una tan URL difícil de recordar fue una de sus "decisiones poco ortodoxas" en lo que respecta al juego

Otro cambio con respecto a 2013 es que la lista de términos pasó de 13.000 a la actual de 365x5. Lo hizo por consejo de su novia, que en origen iba a ser la única otra jugadora de su creación. Eso permitió que ahora todo el juego entre en un script .js de 63 KB.

Josh Wardle created Wordle for his girlfriend & sold it at a good value. Moral of the story - Have a girlfriend to be a more successful businessman! 🤗 — Gopal (@_vgopal) March 24, 2022

"Mi pareja y yo jugamos a esto juntos durante unos seis meses. Así que estuvo en mi sitio web personal de enero a junio, en un sitio web público, pero nadie lo estaba jugando . No se lo había contado a nadie".

Pero, una vez que lo empezaron a difundir entre amigos y familiares, el juego empezó un ascenso meteórico que su creador califica de "absurdo". Afirma que la presión que sintió en ese momento fue la razón de su venta al NYT:

"No tenía interés en dirigir un negocio de juegos. Básicamente, me considero un artista, realmente disfruto creando cosas. Dirigir un negocio de juegos no es interesante para mí".

Aunque lo califique de "absurdo", Wardle reconoce que la clave detrás del éxito de su juego estaba en las "conexiones sociales" que fomenta.

