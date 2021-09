A pocos días del lanzamiento de Windows 11, el "nuevo" Explorador de archivos es un completo desastre

Windows 11 tiene pautado comenzar a llegar a los usuarios a partir del próximo 5 de octubre de 2021. Eso son menos de dos semanas en este momento, y si algo hemos comprobado quienes llevamos más de cinco años participando en el Programa Insider, es que ya es muy poco lo que cambiará en la versión final en comparación con las últimas builds semiestables que se han lanzado en el canal beta.

Personalmente me gusta lo que están haciendo con Windows 11 y ya he decidido mudarme permanentemente de Windows 10. Sin embargo, esto no quiere decir que el sistema esté a punto, de hecho, es hasta vergonzoso el estado de algunos elementos, y lo que pasa con el Explorador de archivos en estos momentos es... desastroso.

¿A esto le llaman atención al detalle?

En el vídeo arriba pueden ver cómo hacer una simple navegación a través de la barra de URL del Explorador de Windows 11 resulta en un paseo alucinante a través de diferentes interfaces, que nada tienen que ver con esa "revolución visual" y esa consistencia que tanto prometen y no cumplen.

El nuevo Explorador luce bastante bonito y minimalista a simple vista, y el polémico menú ribbon ha desaparecido.. ¿o no? Depende de cómo abras y qué abras en el Explorador.

Primero hacer notar el pequeño detallito de que hacer click en el botón para desplegar el menú de ubicaciones, muestra otro elemento incompleto que no tiene bordes redondeados (menos de dos semanas, gente).

El Explorador de Windows 11 tiene una crisis de identidad, no sabe qué vestido ponerse

Si usamos ese menú para ir a nuestra carpeta de usuario, o una biblioteca o Este equipo, no pasa nada fuera de lo normal. Pero, si decidimos usarlo para ir al Panel de Control (que permanece cómo ubicación rápida ahí) y después hacemos click en la flecha hacia arriba para volver... sorpresa, es el Explorador de Windows 10 con menú ribbon y todo.

No solo cambia completamente la interfaz a la anterior, sino que el click derecho también cambia y muestra el estilo anterior. Pero ahí no para todo, si decidimos ir a una carpeta como la de Contactos dentro de tu usuario, el Explorador de archivos vuelve a cambiar, esta vez por uno más parecido al de Windows 7. Atención al detalle de otro nivel.

Me atrevo a apostar que esto seguirá así en la versión final de Windows 11, estable la llaman. De verdad quiero estar equivocada y espero que esa promesa de Panos Panay durante el anuncio de Windows 11 en la que hablaba de la "atención al detalle" con tanta pasión, valga algo, pero no soy optimista.

La buena noticia en todo esto es que actualizar a Windows 11 es completamente opcional, y Windows 10 seguirá teniendo soporte hasta 2025. Lo que no entiendo es el apuro por lanzar un Windows 11 que claramente pudo beneficiarse de unos cuantos meses más siendo pulido. Es que hasta para devolver funciones básicas que le han quitado a la barra de tareas vamos a tener que esperar a finales de 2022. Incomprensible.