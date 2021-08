Permitir instalar Windows 11 en equipos no soportados es uno de los peores "regalos" que nos ha dado Microsoft

Decir que Microsoft ha tenido algunos problemas de comunicación desde el momento en el que se anunció Windows 11, es quizás quedarse un poco corto. Tras la publicación de los primeros requisitos mínimos y de la primera herramienta de comprobación todavía había muchas dudas y usuarios sin saber si podrían actualizar sus equipos.

La realidad es que esto ha sido todo un lío desde el principio, principalmente por requisitos obligatorios como el ahora famoso TPM 2.0, y más aún por el hecho de que montones de procesadores modernos de menos de cinco años se quedan fuera de los soportados. Tras mucha polémica por el asunto, Microsoft ha cambiado de opinión (por razones) y ha decido que pues sí, permitirán instalar Windows 11 en PCs que no cumplan los requisitos mínimos, y lo que a primera vista suena genial para quienes querían actualizar, es muy posiblemente un pequeño desastre esperando a pasar.

Windows 11 y la "libertad de elección"

Explicado de forma simple: podrás instalar Windows 11 pero no te lo van a actualizar, al menos no desde Windows Update. Lo de la comunicación accidentada entra en juego nuevamente aquí. Microsoft primero explicó que básicamente no bloquearían la instalación de Windows 11 en equipos no soportados, sin embargo, no podrás actualizar directamente desde Windows 10 sino que tienes que crearte tu propio ISO y hacer una instalación limpia "bajo tu propio riesgo".

Microsoft no garantiza la compatibilidad de los controladores ya que solo puede hacerlo para aquel hardware con soporte oficial, y (obviamente) no recomiendan ni publicitarán este método de instalación. Además, actualizaron la herramienta de comprobación PC Health Check para ofrecer ahora información más detallada sobre la compatibilidad de tu hardware.

Hasta ahí sonaba bien para quien quisiera arriesgarse y probar si su PC iba bien con Windows 11 y crear su propio ISO ofrecido por la misma Microsoft. Sin embargo, tras este anuncio hubo que hacer una nueva aclaración sobre las actualizaciones de seguridad: no las recibirás.

Esto quiere decir que si decides instalar Windows 11 en tu equipo no soportado usando un ISO del sistema ofrecido por la misma Microsoft con todo y su Media Creation Tool (Herramienta de creación de medios de Windows), Windows Update no te ofrecerá actualizaciones de seguridad como si estuvieses usando Windows XP o Windows 7. Porque como explicaron, quedas bajo tu propio riesgo en esto.

Tener un Windows sin actualizaciones de seguridad es como ir a un concierto en medio de la pandemia sin mascarilla y sin vacunarse: es buscarse un problema viral casi garantizado. Esta decisión de Microsoft es bastante extraña dado que los ISOs de Windows 11 serán actualizados como de costumbre y si un usuario desea descargar el nuevo ISO con las actualizaciones de seguridad podrá hacerlo.

Es, esencialmente, un bloqueo de Windows Update siempre que el sistema detecte que tu equipo no cumple los requisitos mínimos de hardware. Lo que cierra la puerta a la posibilidad de actualizar a Windows 11 de forma segura... y oficial.

Puedes entrar al restaurante de Windows 11 pero no puedes ordenar comida

Y es aquí donde ofrecer esta "elección" es peor remedio que la enfermedad. Sabiendo que hay usuarios que voluntariamente desactivan todas las actualizaciones de Windows en sus equipos (por razones), esto hasta debe sonar muy bien para esas personas temerarias que todavía creen que el mejor y único antivirus necesario es el sentido común.

El malware ha evolucionado tanto en los últimos años que incluso los usuarios más expertos pueden ser víctimas de estafas o infecciones sin tener ni idea de lo que está pasando, por más que no hagas click en ese banner de Pornhub. Windows, al ser el sistema de escritorio más usado en el mundo, siguen siendo el principal objetivo de los ciberdelincuentes. Es simplemente descabellado usar Windows sin instalar actualizaciones de seguridad.

Las opciones a elegir para quienes instalen Windows 11 sin soporte son: no tener actualizaciones de seguridad o instalar el sistema de cero con un ISO cada tantos meses

Los usuarios que instalen Windows 11 sin soporte tendrán básicamente dos grandiosas opciones a elegir: no instalar más actualizaciones de seguridad, o bajarse un ISO de forma regular y realizar una nueva instalación de cero cada tantos meses. Ambas son opciones completamente ridículas.

No pongo en duda que más temprano que tarde aparecerá uno de esos tantos "Windows Unlocked" modificados que sí permitan usar Windows Update en equipos sin soporte. Más leña para ese pequeño fuego en los que a los usuarios les gusta meter la mano.