Windows 11 Unlocked: así están proliferando las versiones modificadas del sistema que se saltan el requisito de TPM y CPU moderno

Microsoft hizo un pequeño lío con los requisitos mínimos de Windows 11 tras el anuncio del nuevo sistema. De pronto, montones de usuarios de Windows 10 se enteraban, gracias a la herramienta de comprobación oficial, de que sus equipos no cumplían con lo necesario para instalar Windows 11 a pesar de tener un PC bastante moderno o potente.

Los principales culpables: la falta de algo llamado TPM y el hecho de que la lista oficial de CPUs soportados deja por fuera a todo lo que esté por debajo de la octava generación Intel o la segunda de Ryzen. Con el tiempo todo se ha reafirmado, Windows 11 podrá ser instalado (oficialmente) por muchos menos equipos de lo esperado. Algunas de las soluciones que se están generando para esto pueden ser un tanto peligrosas.

Los requisitos "artificiales" de Windows 11

Cuando se conocieron estos requisitos no hubo quien tardase en decir que seguro Internet conseguía la forma de saltárselos, y no hay nada más cierto. Hay gente instalando el sistema en ordenadores de hace 10 años sin siquiera modificar archivos, solo usando comandos de la misma Microsoft.

Muchos hablan de que los requisitos son "artificiales", y hasta cierto punto lo son. Windows 11 puede y funcionará en ordenadores sin TPM o sin los CPUs de la famosa lista, pero a coste de las mejoras de seguridad que esto representa y "la experiencia óptima libre de cuelgues al 99,8%" de la que habla Microsoft.

A pesar de que el bueno de Windows 10 seguirá teniendo soporte por cuatro años más, hay muchos usuarios que quieren desesperadamente usar Windows 11 ya, incluso en sus días de versión preliminar para Insiders. Descargar un ISO de Windows 11 es relativamente sencillo, y sabemos que se puede ejecutar en casi cualquier equipo, cumpla o no los requisitos.

Naturalmente, muchos de esos usuarios que quieren usar Windows 11 ya en su PC bloqueado por Microsoft, muy posiblemente no sepan qué comandos usar o qué archivos modificar para lograrlo, y es aquí donde entran los "Windows 11 Unlocked", o lo que los que llevamos años en esto enseguida vamos a asociar con los "Windows desatendidos" de antaño.

Cuando es peor el remedio que la enfermedad

Al final lloramos al pedo. Se están llenando de versiones "unlocked" de Windows 11 que bypassean el check del TPM y del CPU ultramoderno. pic.twitter.com/esSeyt9wTU — Guillermo Mayoraz (@Mayoraz) August 18, 2021

Si te acabas de unir a esta transmisión, te ponemos al día. Hubo una época "dorada" entre los días de Windows XP y Windows 7 en la que existían infinidad de "Windows desatendidos". Esto eran ISOs de Windows XP o Windows 7 (o Windows Vista) que venían listos para ser instalados fácilmente, con controladores incluidos, códecs de vídeo y audio, y hasta software (crackeado), y con su correspondiente activación ("medicina incluida" o crack, es un crack).

Obviamente estamos hablando de copias no autorizadas y sin licencia de Windows que fueron muy populares (quizás más en Latinoamérica y Rusia) entre un nicho de usuarios por varias razones: eran más fáciles y simples de instalar, y ahorraban tiempo.

No es que con la llegada de Windows 10 este tipo de ISOs haya desaparecido, pero Microsoft ha "luchado" contra ellos de la mejor forma que se puede combatir algo así: haciendo la experiencia oficial mejor. Descargar un ISO de Windows 10 y crear un dispositivo de arranque USB es más fácil que nunca, y el proceso de instalación del sistema es muy sencillo.

"Unlocked" significa que se puede instalar Windows 11 en una PC sin Secure Boot ni TPM... Pero ¿Es eso realmente lo único que significa?

Hace siglos que no hay que instalar ningún códec ni drivers a mano, en pleno 2021 todavía es posible actualizar a Windows 10 gratis, y si no lo activas igual lo puedes usar y Microsoft no te limita nada importante en lo absoluto.

Hay pocas razones para optar por esas versiones modificadas, aunque todavía son populares algunas que supuestamente eliminan toda la telemetría. Con Windows 11 es probable que este tipo de ISOs se vuelvan a hacer más y más populares en ciertos sectores de la web, porque ofrecen versiones modificadas que se podrán instalar en cualquier equipo.

El riesgo es el mismo riesgo de todo en Internet: no sabes quién hizo eso ni con cuáles intenciones. No sabes qué más modificó y usar un sistema de estos es simplemente incurrir en un riesgo innecesario, algo que lamentablemente no detendrá a muchos. Vivimos en la era del ransomware y el cryptojacking. Piensa dos veces antes de usar un Windows modificado por un anónimo en la web para pagar tus impuestos, hacer compras online, editar tus documentos privados y revisar tu balance de ahorros.