Después de dos meses usando Windows 11 ahora siento a Windows 10 lento y anticuado

Windows 11 tiene fecha oficial de lanzamiento, y como se venía rumoreando, llegará en octubre de 2021, a partir del día 5 y gratis para los usuarios de Windows 10. Esto no implica que tu ordenador vaya a recibirlo ese mismo día, salvo que tengas uno de los equipos más nuevos que suelen recibir la actualización primero, y que luego se va distribuyendo progresivamente al resto.

Quienes nos unimos al Programa Insider de Windows 11 desde ese mismo día del anuncio, hemos tenido la "ventaja" de haber estado probando el nuevo Windows desde hace poco más de un par de meses, y a pesar de que tiene tanto sus cosas buenas como sus cosas malas, personalmente me ha convencido, y no puedo imaginarme el seguir usando Windows 10 a partir de octubre.

Bueno, sí puedo, pero no quiero, y hay unas cuantas razones.

Mucho más que un Windows 10 con "nuevo skin"

En realidad son varios "skins"

Si tuviese un euro por cada vez que alguien comenta en Internet diciendo que Windows 11 es el mismo Windows 10 pero con un "skin nuevo", quizás podría comprarme mi propia cámara hiperbárica para no tener que escuchar esa opinión y respirar mejor.

Bajo esa premisa, Windows 7 fue un nuevo skin de Windows XP, o Windows 10 fue un nuevo skin de Windows 8, porque el código base de Windows es tan enorme y contiene tanta historia de versiones anteriores, que Windows 10 conserva hoy día cosas de la era de MS-DOS o Windows 3.1, con todo y sus "errores" incluidos.

Por mucho menos de lo que representan los cambios estéticos en Windows 11 le cambian el número de versión al software hoy en día

La retrocompatibilidad es uno de los pilares de Windows, y aunque los polémicos requisitos mínimos del sistema dejen fuera a mucho hardware que de antiguo tiene muy poco, esto no quiere decir que el sistema no funcione en ese hardware, de hecho lo hace, aunque Microsoft advierta que "no tan bien"... Y lo mismo pasa con el software viejo y los periféricos viejos: funcionan.

A simple vista, si ni has probado el sistema, puede parecer que los cambios son meramente estéticos, pero no lo son. No podemos saber exactamente todo lo que cambia en el fondo, porque Windows es un proyecto de código propietario, pero incluso si los cambios fuesen realmente solo estéticos, son tantos y tan significativos, que afectan ampliamente la experiencia de usuario.

Windows 11 es realmente más rápido y fluido

Escritorios virtuales en Windows 11

Es difícil dejar a un lado del todo el tema del diseño, y esto es porque no solo Windows 11 se está convirtiendo lentamente en el Windows más consistente en años, sino porque gracias "Mica", nombre que recibe el estilo con el que crea parte de los efectos y animaciones de este nuevo sistema, Microsoft está logrando mejor rendimiento que con los efectos "acrílicos" de Windows 10.

Obviamente esta experiencia es algo que puede variar entre usuarios y equipos, pero al menos para mi ha sido extremadamente evidente. Las ventanas abren más rápido, cambiar entre ellas se siente más rápido, el snap de ventanas y todo lo demás se siente instantáneo, incluyendo la búsqueda que siempre ha sido un dolor de cabeza en Windows 10.

Llevo años experimentando un bug recurrente con la búsqueda de Windows 10 en el que no importa lo que busque, el Menú Inicio simplemente se queda en blanco, a veces pasa, a veces no. Pero a pesar de las múltiples actualizaciones de Windows 10, que incluso separaron la búsqueda de Cortana y la shell para optimizar su rendimiento, todavía ofrece una experiencia caótica en muchos casos.

Menú Inicio de Windows 11 alineado a la izquierda

En Windows 11 esto no pasa, es, en mi experiencia hasta ahora, lo mejor que ha funcionado la búsqueda de Windows en muchos años. La búsqueda en Windows 11 es un rayo, y el detalle de que el botón que añaden en la barra de tareas recuerde tus últimas búsquedas, es un buen añadido.

El Explorador de archivos cambia mucho con Windows 11, y aunque no soy nada fan (los detesto bastante) de los "recortes" que ha sufrido el menú contextual de click derecho, puedo soportar tener que vivir la vida haciendo un click extra en "mostrar más opciones" a cambio de un Explorador de Windows que ya no sufre al abrir la carpeta Descargas, y que de bonificación luce lo más consistente en diseño en siglos.

Todo el software que es compatible con Windows 10 funciona exactamente igual en Windows 11, incluso la Microsoft Store parece estar lista para finalmente cobrar vida, y me permito ser optimista por primera vez en relación a uno de los aspectos más decepcionantes de Windows 10 en toda su historia.

El nuevo Explorador de Windows 11

Incluso los videojuegos parecen tener exactamente el mismo rendimiento, algo que es buena noticia también para los usuarios de Windows 10. Y estamos hablando de antes de que se implementen funciones como DirectStorage, que aparentemente serán más ventajosas en Windows 11 a pesar de que llegarán también a Windows 10 en algún momento. Y, por otro lado esta Auto HDR, una tecnología que puede cambiar significativamente el cómo luce los juegos o vídeos en las pantallas que verdaderamente lo soporten.

En general, Windows 11 se siente mucho más fluido, tanto que, especialmente en el último mes, cada vez que regreso a Windows 10 siento que estoy usando la versión inferior de Windows, y estamos hablando de una versión preliminar con más espacio para ser pulida antes del lanzamiento oficial.

¿Necesitábamos Windows 11?

Pues si no lo hubiesen llamado Windows 11, no. Pero las mejoras que supone Windows 11 sí son algo que Windows 10 necesitaba. Quizás su lanzamiento es algo prematuro, especialmente por el hecho de que tras anunciarlo con bombos y platillos, el sistema ni siquiera llegará con el prometido soporte de apps Android.

Microsoft pudo muy bien esperar y sacar un Windows 11 mucho más impactante y maduro, pero han optado por el camino de la "versionitis". Nueva versión por llamarla nueva versión de Windows y no nueva versión de Windows 10. Los cambios y mejoras pueden o no justificar un cambio de versión para ti, pero nosotros no decidimos el número de versión, Microsoft lo hace.

Windows 11 es probablemente también un intento porque se perciba a Windows de otra forma. Los lanzamientos de cada versión de Windows 10 no han estado caracterizados precisamente por ser consistentes o poco accidentados, algunos han sido hasta desastrosos. Microsoft tiene que soportar tantos dispositivos y combinaciones de hardware, que esos nuevos requisitos mínimos tienen más que ver con reducir la cantidad de variables donde Windows 11 pueda comportarse de forma impredecible.

Cuando Windows 11 se lance oficialmente, seguro tendremos más que decir, pero de momento, incluso en versión preliminar, ya me gusta más que Windows 10. Probablemente haya muchos usuarios que no compartan esta opinión, pero no a todo el mundo le gusta el cambio ni lo sienten para mejor, sino no habría gente todavía gritando que no van a cambiar nunca de Windows XP y creyendo firmemente que es lo mejor que han hecho en su vida.