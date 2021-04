Un ingeniero de Microsoft explica cómo es Windows 10 por dentro: el código ocupa 0,5 TB y se extiende por 4 millones de ficheros

No resulta nada difícil imaginar la complejidad de un sistema operativo como Windows 10. Con tanta historia a sus espaldas si pensamos en la familia Windows al completo, tantas capacidades y tanta preponderancia en el mercado. Porque pese a los problemas que últimamente arrastra con cada nueva actualización, esta creación de Microsoft cuenta con 1000 millones de usuarios.

Para hacernos una idea de las dimensiones de este coloso, uno de los ingenieros responsables del núcleo de Windows 10 ha desvelado respondiendo una pregunta en Quora algunas interesantes cifras sobre este sistema operativo.

Windows: un código que ha evolucionado a lo largo de los años

Respondiendo a la pregunta formulada, "¿Qué lenguaje de programación se utiliza para crear Windows 10?", Axel Rietschin, el ingeniero de Microsoft que respondió, explicó que la mayor parte del kernel está escrita en C. Y ánima a comprobarlo: "Puedes encontrar copias filtradas del Windows Research Kernel incluso en GitHub y verlo por ti mismo".

Este lenguaje de programación, no obstante, no es el único responsable de dar forma al sistema operativo de los de Redmond. En su creación, además de C, también intervienen C#, JavaScript, TypeScript, VB.NET o C++. De hecho, el ingeniero explica que a medida que nos acercamos al modo de usuario y hacia desarrollos más recientes encontraremos menos C y más C++. Parece que Rust puede ser el gran sustituto.

A medida que nos acercamos al modo de usuario y hacia desarrollos más recientes encontraremos menos C y más C++

La respuesta, sin embargo, va más allá de los lenguajes de programación concretos con los que ha sido creado y sigue creándose Windows y se adentra, como decíamos al inicio, en cifras bastante interesantes sobre el sistema operativo. Y, más concretamente, sobre su tamaño, en gran medida desconocido por muchos.

"Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es el tamaño de Windows: se trata de un proyecto gigantesco de proporciones verdaderamente épicas".

Según explica Rietschin, el árbol completo con todo el código fuente, el código de prueba y todo lo que constituye el "código fuente de Windows" tiene más de medio terabyte de tamaño, en más de 4 millones de archivos. Asegura, por si lo anterior no fuese suficiente, que puedes pasar un año buscando en este árbol más de medio millón de carpetas que contienen el código de cada componente que constituye la estación de trabajo del sistema operativo, los productos de servidor y todas sus ediciones, herramientas y kits de desarrollo asociados, y ver lo que hay dentro; leer los nombres de los archivos y tratar de averiguar qué hace cada uno.

"Se necesitaría una vida (o dos) para leerlo todo", dice el ingeniero.