Las aplicaciones de Android llegan a Windows 11: la Amazon Appstore desembarca en España y 30 regiones más

Cuando se presentó Windows 11, una de las novedades que más llamaron nuestra atención sin duda fue la posibilidad de instalar aplicaciones de Android en el propio ordenador. Pero aunque todos esperábamos esto como agua de mayo, al final en la llegada de Windows 11 a todos los dispositivos compatibles no se pudieron instalar aplicaciones de Android.

Si bien, Microsoft quiso iniciar este proceso de expansión entre febrero y mayo con el lanzamiento preliminar en Canadá y Estados Unidos. Ahora, con la llegada de Windows 11 2022 Update que te recomendamos descargar en octubre, llegará a 31 regiones extra. En estas se encuentra España, Andorra, Francia o Italia. De esta manera en todos nuestros ordenadores con Windows 11 vamos a poder tener acceso a miles de apps de Android.

Las aplicaciones de Android llegan a Windows 11

Como es sabido en tecnología, siempre es posible buscar la trampa y en este caso instalar apps de Android en Windows 11 sin el soporte oficial. Pero ahora abandonamos todo esto para dar la bienvenida a la Amazon Appstore que llega a España y dará soporte a estas aplicaciones en nuestros ordenadores.

Antes de poder probarlo es importante entrar en la Microsoft Store y pulsar en Biblioteca. Aquí tendrás la opción de buscar nuevas actualizaciones, para asegurarte de tener los componentes necesarios para probar las aplicaciones. En concreto estamos buscando actualizar el subsistema de Windows para Android. A este requisito también se suma la necesidad de contar con un mínimo de 8 GB de RAM así como un procesador Intel Core i3 de 8ª generación o AMD Ryzen 3000. A esto se suma la necesidad de tener activa la plataforma de máquina virtual en la BIOS.

Una vez has realizado la actualización, vas a tener que entrar en Amazon Appstore e iniciar sesión o crear una nueva cuenta. Luego, como si de otra tienda se tratase vas a tener que buscar la aplicación en cuestión y descargarla para comenzar a usarla.

La experiencia es similar a la que se tiene en un teléfono móvil o en una tablet, ya que vas a poder usar TikTok, Instagram o cualquier otra aplicación en tu ordenador. Todas estas se abrirán en una ventana como otro programa, y siempre dependerá de como esté adaptada por parte de los desarrolladores. Como cualquier otro programa se podrá anclar a la barra inferior para tener un acceso rápido, y también se puede usar con el sistema táctil de las pantallas.

Si bien, esta es una funcionalidad que se está expandiendo poco a poco. Esto hace que no puedas acceder a la tienda de aplicaciones aunque tengas la actualización de Windows 11 instalada. Es por ello que deberás esperar unas semanas que es la transición hasta que se termine expandiendo toda esta característica. Si bien, no esperes una Play Store, ya que no encontrarás tantas aplicaciones en este caso.