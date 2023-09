Aprovecha este 'bug' del Explorador de Windows 11… para acelerar su rendimiento

Los usuarios del programa 'Insider' de Windows 11, que usan versiones inestables del sistema operativo, se han dado cuenta hace poco de un nuevo 'bug' en el Explorador de ficheros: cuando se le pone a pantalla completa (sólo hace falta pulsar 'F11', igual que en el navegador web) y después se vuelve al modo normal (pulsando de nuevo 'F11'), la barra de navegación 'se rompe', y deja de indicar los cambios de directorio que vamos realizando.

A primera vista, esto no tendría nada de raro: es una mera versión 'de prueba' del software, que además acaba de experimentar un cambio relativo al funcionamiento de la citada barra de navegación (ahora basada en tecnología XAML). Se espera que pasen estas cosas, ¿no?

El problema surge cuando, tras probar el aparente 'bug', los tuiteros detectan un efecto secundario tan imprevisto como positivo en Explorer: 'Sí, vale, la barra de navegación está rota, pero… ¿no te has dado cuenta de que ahora todo va mucho más ligero?'.

Did you know you can speedup explorer by use of bugs?



Turns out switching in and out of full screen mode (F11) noticeably improves load times!



Wish this was the performance we get out of box.



(Yes navbar breaks.. tho navbar shouldn't cause such a huge snappiness regression..) pic.twitter.com/GObybf1C8q